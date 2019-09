Página

Humberto Zurita desató las ‘lágrimas’ en las redes al recordar a su fallecida esposa

La actriz Christian Bach recibió una gran cantidad de comentarios por parte de sus fans

La imagen llegó a más de medio año de la muerte de la intérprete

A comienzos del 2019, finalizando el mes de febrero, Humberto Zurita y su familia compartieron con el público la inesperada noticia del triste fallecimiento de la actriz Christian Bach a causa de una complicación respiratoria, según se leyó en el comunicado emitido.

Luego de esto, Humberto y sus hijos se dedicaron a compartir fotografías de Christian Bach para recordarla y sus fans hicieron lo propio con emotivos mensajes de despedida.

En esta ocasión, Humberto Zurita volvió a poner la ‘piel de gallina’ entre sus seguidores al recordar a su amada esposa a más de 6 meses de su lamentable muerte.

En la foto publicada por el actor en su cuenta de Instagram y que reunió más de 25 mil ‘Me gusta’, se puede ver a la bellísima Christian Bach mirando penetrantemente a la cámara, con un atuendo rosa y su cabellera un poco más crecida que de costumbre, a la altura de los hombros.

Y para expresar el profundo amor que continúa sintiendo, Humberto Zurita citó un fragmento de una canción de Rafael Alberti: “Ven mi amor y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías”, se pudo leer en el profundo y filosófico mensaje del intérprete.