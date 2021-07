Zuleyka Rivera presenta a su novio y no le va ‘tan bien’ con las críticas

DJ Luian subió una foto junto a su novia y se volcaron en duros comentarios

¿Será que la modelo y conductora es ‘mucha mujer’ para su novio? Zuleyka Rivera es una de las mujeres más bellas del mundo latino y después de darse a conocer como modelo en el video de ‘Despacito’ de Luis Fonsi, y de ser presentadora en Despierta América, se volvió muy popular entre los hombres y seguramente tenía muchos pretendientes pero se manifestaba soltera, hasta que su ahora novio decidió ventilar su relación. Fue a través de la cuenta de Instagram de DJ Luian, donde el cantante y productor musical publicó una fotografía abrazando y besando a la bella modelo Zuleyka Rivera impactando a todos los seguidores de ella con los ‘gustos’ en hombres que tiene, pues a él no lo consideran ‘a la altura’ de la famosa. Zuleyka Rivera estrena novio El fin de semana fueron varios medios de comunicación quienes reprodujeron la fotografía en las cuentas de Instagram donde la gente se enteró de manera inesperada que Zuleyka Rivera ya tenía nuevo novio después de estar soltera durante varios años y dedicarse solamente a su hijo. En la fotografía se puede ver a la famosa puertorriqueña con un entallado vestido negro mientras abraza y besa a su novio, el famoso productor DJ Luian en una terraza durante la noche en lo que parecía una bella velada romántica y decidieron aprovechar la grandiosa vista para sellar el momento.

El novio de Zuleyka Rivera compartió la romántica foto La fotografía fue compartida por el novio de Zuleyka Rivera y no por la modelo, desde ahí se puede ver que tal vez ella quería mantener la relación en secreto pero fue su pareja quien no aguantó y decidió gritar a los cuatro vientos su amor por la modelo del video ‘Despacito’. Los comentarios en la foto de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, sobre la pareja de Zuleyka Rivera, no se hicieron esperar: “Zuleyka es muy bonita para él….”, “Zuleyka es mayor que él ¿o no?”, “Con dinero cualquiera es encantador”, “Que pareja tan dispareja no hacen bonita pareja”, “Ella se la da de bella de buenota pero ese hombre no es gran cosa, no la representa”, aseguraron.

DJ Luian es el novio de Zuleyka Rivera En el Instagram de DJ Luian se pueden ver diversas imágenes donde el joven productor y cantante colabora con varios artistas que incluso le felicitaron su relación con Zuleyka Rivera en la foto. Guaynaa, De la Ghetto, Julián Gil, Lili Hernández y otros famosos, fueron los que mandaron su mejor vibra a la nueva relación. Sin embargo, la gente no estuvo tan de acuerdo en el novio de Zuleyka Rivera: “Uno más guapo para Zuleyka! Así como William Levy es que le va a esta reina Universal”, “De verdad que la televisión nunca te va educar siempre la canta tira para El Monte su mentó no le da para poder ver más allá de otros hombres educados estudiados”, “Esa Zuleyka es pésima escogiendo hombres uno de los últimos se lo bajo Erika la que trabajaba en Telemundo!!!”.

“Cambia más de marido que de calzones”, le critican a Zuleyka Rivera por su novio Para mala fortuna de la presentadora, los mensajes inconformes por su novio no se hicieron esperar: “Zuleyka cambia más de marido que de calzones que pena santo dios”, “Oh Dios, esa come vidrio”, “Bueno no veo nada en la pagina Zuleyka, dj exreina y Zuleyka contamos los meses”, “Jaja, esa si lo que demuestra es hambre”. “Oh my goodness quien es ese que gustos Zuleyka”, “Y le tiene que agarrar el trasero?”, “Los hijos no son disque el amor mas grande del mundo ?? Si como no”, “no se fijan bien. A kilómetros se ve que el no está listo, nomas para la fama y la niña se va a quedar llorando, tan bonita”.

¿Al novio le gustará que Zuleyka Rivera pose muy sensual? Siendo una de las hispanas más guapas y sexys, Zuleyka Rivera, enloqueció a todos sus seguidores tras publicar un video en bikini donde se le ve bailando de manera sexy con una paleta, desatando miles de reacciones ante esta provocativa .El día de hoy, la modelo y actriz puertorriqueña, Zuleyka Rivera, sorprendió a sus más de 2.2 millones de seguidores al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece luciendo bastante sexy mientras se encuentra disfrutando de su alberca en Miami, Florida. En la publicación, la modelo de 33 años aparece con un bikini de dos partes color celeste, y unos lentes de sol para acompañar su conjunto. Además se le ve jugueteando con una paleta de caramelo, provocando reacciones a todo tipo de hombres, por lo sexy y guapa que se ve posando y jugueteando en frente a la cámara.

A la modelo le encanta enseñar su cuerpo En el video, que ya cuenta con más de 206 mil reproducciones, se logra escuchar de fondo la canción “Agua”, sencillo del cantante colombiano de Reggaetón, J Balvin, mientras que Zuleyka va posando de manera sexy a la cámara que esta grabándola. Con la leyenda de: “Siempre qué pasa me guiña, dulce como piña, Balloons: @party_uwish”, Zuleyka Rivera logró derretir a más de uno con este candente video, y es que, a pesar de que desactivó los comentarios de esta publicación, eso no impidió que sus seguidores hablaran de este video.

La modelo puertorriqueña es duramente criticada por su novio Un internauta no dudó en escribirle a la puertorriqueña que ella no solo era guapa por fuera, sino también por dentro: “@zuleykarivera es una mujer aparte de hermosa, cuerpo de infarto, se le nota una personalidad genuina y agradable, i love, saludos desde Colombia, hermosa reina.” Otro internauta no se quedó atrás y pareció haber sacado sus más “profundos deseos”, comentándole a Zuleyka que era una diosa: “Uff mi bella y sensacional diosa puertorriquisima, eres una sirena fascinante”. Sin embargo, los comentarios no paraban, ya que muchos seguidores seguían sacando más frases de admiración para la modelo: “Bombón de azúcar, sabrosura más que el que disfrutas corazón” mientras que otro escribió lo siguiente: “Muy linda, guapa y sensual que eres mi reina, te amo”.

Zuleyka Rivera posa muy sexy a la menor provocación Y es que, a pesar de que Zuleyka actualmente se encuentra trabajando en la serie mexicana llamada “El dragón” junto a grandes personalidades como Sebastián Rulli, Irina Baeva y Renata Notni, hubo comentarios que pedían que mejor se pusiera a trabajar, tal como el caso de un internauta que pareció no haber sido hechizado por la modelo, ya que se fue directo a Zuleyka escribiéndole lo siguiente: “Cringe, póngase a hacer algo productivo”. Cabe destacar que no es la primera vez que Zuleyka Rivera se destapa, ya que ella siempre se ha caracterizado por mostrar sus encantos en redes sociales, en donde miles de comentarios de sus fanáticos dejan ver y denotan la belleza de esta presentadora puertorriqueña, quien constantemente sube fotos mostrando el trabajado cuerpo que tiene en distintas en fotografías bastante profesionales y sexys. Para ver el video da click aquí.

La sexy presentadora y modelo está en ‘la mira’ de todos En una ocasión, la modelo casi no dejó nada a la imaginación de sus fanáticos, ya que estuvo a nada de mostrar su parte intima en una publicación. Y es que, en un reciente video publicado en redes sociales hace unas semanas atrás, la modelo por poco deja ver en publico su parte más íntima, volviendo loco a mas de uno de sus seguidores en Instagram. La también empresaria no tuvo reparo y con total descaro, provocó que sus seguidores dejaran volar su imaginación con tremenda pose que los hombres agradecen. El material fue subido en su cuenta personal de Instagram a finales de enero, y cuenta con más de 92 mil me gusta y cientos de comentarios al respecto, quienes destacaban no pasaron por alto la belleza de la actriz.