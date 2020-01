Página

1 de 4

Zuleyka Rivera consiente a sus seguidores en las redes sociales

Con un movimiento atrevido por poco enseña su parte íntima

Desata la locura de sus seguidores quienes le aplauden todo

La presentadora puertorriqueña, Zuleyka Rivera se ha jugado todas sus cartas para dejar en claro que es una mujer que puede volver loco a cualquiera con sus encantos pues ahora casi enseña su parte íntima.

Así lo demostró por medio de un video en el que la también modelo por poco deja ver en público su parte más íntima, volviendo locos a más de uno en las redes sociales.

La también empresaria no tuvo reparo y con total descaro, provocó que sus seguidores dejaran volar su imaginación con tremenda pose que los hombres agradecen.

VEA EL VIDEO AQUÍ

El material fue subido en su cuenta personal se Instagra @zuleykarivera y hasta la noche de este jueves 23 de enero llevaba más de 88 700 reacciones de me gusta y más de mil 200 comentarios.

En el video la presentadora de televisión modela un atrevido traje de baño con algunos tonos brillantes de diferentes colores muy llamativos.

Todo esto lo hace mientras es grabada en un lujoso hotel en Punta Cana, juega un poco con su cabello y con su prenda, tanto que por poco deja al descubierto su “tesorito”.

Así también la escultural mujer juega un poco, coquetea con la cámara, da pasos adelante y hacia atrás, menea su cintura, provoca con su mirada y atrae con sus carnosos labios.

Se le ve sexy, provocativa, contenta, atrevida, sutil, sensual, coqueta y juguetona, como que buscando incitar a la mente de sus seguidores y lo logra.

De los primeros comentarios que recibió la encantadora puertorriqueña fueron los siguientes: “Me encanta el traje de baño”, escribió una de sus seguidoras.

Uno de sus fieles fans le dijo a Zuleyka Rivera de manera directa y son ataduras: “Ese color de piel, pelo largo eres perfecta como a mi me encantan”.

Otro hombre fue más complaciente y hasta enamorado, tanto que le escribió: “No puedes lucir de otra manera que no sea increíble, maravillosa, extraordinaria, espectacular, bellísima”.

Una mujer se fue más allá de lo físico y destacó la mentalidad de la modelo y escribió: “Ojalá y todas pudiéramos tener ese nivel de actitud”.

Pero desde luego que no podían faltar ya los comentarios más candentes del momento y fue precisamente un hombre quien le dijo: ” Ricas piernas, rico bikini y que rica mujer, me gustas mucho”.

Fue así como comenzó la calentura en la red social de la presentadora de televisión, la temperatura subió de una manera tal y se pudo leer en el siguiente mensaje: “bizcocho estás guapísima y ese cuerpecito tan riquísimo como para comértelo todo a besos @zuleykarivera”.

No faltó tampoco la mujer que le ve algo negativo a lo bueno que se ve: “Eres hermosa, pero muy exagerada, bueno si tuviera el cuerpazo como el tuyo creo que no me importaría el que dirán. Pero me caes bien un poco exagerada”.

Uno de los seguidores de plano dejó ver sus más bajos instintos y le dijo: “Quisiera estar en esa piscina al lado de una hermosura como tú”.