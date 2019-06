Zuleyka Rivera en calzón y levanta su blusa, lo que provoca envidia de Ana Patricia Gamez

Página

Zuleyka Rivera conquistó con su sensual cuerpo pero desató la envidia de Ana Patricia Gámez

La modelo de ‘Despacito’ se levantó la blusa y lució en una sexy tanga

Pero Ana Patricia Gámez le robó la atención en la sección de comentarios

Zuleyka Rivera apareció luciendo su escultural y bien trabajado cuerpo levantando su blusa a punto de enseñar su pecho y por si no fuera suficiente en una reveladora tanga que provocó la envidia de Ana Patricia Gámez.

Y es que para nadie es un secreto que Zuleyka es un ejemplo perfecto de la disciplina y la constancia en el ejercicio y la alimentación lo que ha dado frutos en su envidiable y esculpida anatomía.

En esta ocasión, a través de su cuenta oficial de Instagram, Zuleyka llamó la atención pero fue sin duda Ana Patricia Gámez la que se robó los reflectores por un comentario que realizó.

“Tengo salsa caliente en mis venas”, fue como Zuleyka Rivera tituló un video en el que se puede ver parada en un pasillo frente a un sillón y luciendo una diminuta blusa blanca transparente que casi enseña por completo sus pechos.

Por si fuera poco, la ex reina de belleza presume su abdomen y sus piernas torneadas en una tanga rosa que dejó sin aliento a más de uno.

Pero fue la presentadora de ‘Despierta América’, Ana Patricia Gámez, la que sin duda le robó la atención a Zuleyka admitiendo que le da envidia el cuerpo de la sexy morena.

“Siempre que me quiero comer una hamburguesa me acuerdo que quiero tener el cuerpo de Zuleyka y se me pasa el antojo… hermosa!!!”, fue lo que escribió Ana Patricia desatando los comentarios.