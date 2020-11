Zoom anuncia su regalo de Thanksgiving para todos sus usuarios

Zoom anuncia su regalo de Thanksgiving para todos los usuarios de la plataforma

La empresa de videoconferencias hizo su anuncio a través de las redes sociales

Manifestaron que lo hicieron “como agradecimiento” a sus clientes

Se acerca Thanksgiving y con ello la buena vibra de la familia, los amigos, la deliciosa comida, los buenos momentos y las buenas noticias.

Este año, Zoom, la empresa de videoconferencias, quiso formar parte de la celebración haciendo un grandioso regalo a todos sus usuarios.

¿Cuál es el regalo? El Día de Acción de Gracias no habrá límites de tiempo para las video llamadas con familiares y amigos; así lo anunció la compañía a través de su cuenta de Twitter.

“Como agradecimiento a nuestros clientes, elevaremos el límite de 40 minutos para todas las reuniones a nivel mundial desde la medianoche ET del 26 de noviembre hasta las 6 a.m. ET del 27 de noviembre para que sus reuniones familiares no se vean interrumpidas. #ZoomTogether”, escribieron aclarando también que se trataba de horario restringido.

Pues sí, para estas reuniones del Día de Acción de Gracias no habrá que molestarse por los límites de tiempo en las videollamadas.

Normalmente, la plataforma ofrece la posibilidad de realizar conexiones breves de 40 minutos completamente gratis, aunque muchas veces resulta insuficiente, en especial para asuntos laborales.

Con la llegada de la pandemia, Zoom se ha convertido en un herramienta indispensable de trabajo y también para conectar a las familias que se encuentran alejadas y que probablemente no puedan reunirse en fechas como las celebraciones venideras.