El Zoológico de Atlanta tiene una nueva atracción: The African Savanna

Próximos eventos del Zoológico de Atlanta

En sus 130 años de historia, el Zoológico de Atlanta ha vivido de todo, comenzando con su nacimiento en 1889 cuando un show itinerante de animales exóticos que iba a Marietta se fue a la bancarrota dejándolos abandonados en jaulas. Un empresario los compró y donó a la ciudad de Atlanta.

En la primera mitad del siglo XX, el modesto zoológico vivió capítulos novelescos. Fue hasta 1961 con la llegada de Willie B., el famoso gorila Silverback que cautivó al país entero, que hubo una transformación en la sociedad civil al organizarse y recaudar fondos para programas de educación, conservación e investigación que hasta el día de hoy siguen vigentes.

El zoológico está de plácemes ya que el 8 de agosto se inauguró The African Savanna, la primera de tres partes de su nueva ampliación, que incluye un hábitat tres veces más grande para sus elefantes Kelly, Tara y Msholo.

El nuevo hogar de sus elefantes incluye Abana Pond, el más grande de los espacios acuáticos con un gentil acceso de 360 grados para los paquidermos; y Chishimba Falls y Kalambo Falls, dos cascadas nombradas en honor de las originales en África. Además, el Zambezi Elephant Center es un espacio techado que puede albergar hasta siete elefantes y tiene un área de observación para que el público se deleite con el cuidado que les ofrecen a estas gentiles criaturas.

También se construyó un espacio adyacente más amplio para sus jirafas Abu, Etana e Isooba, sus cebras Hannah y Shinda y sus avestruces Orange y Purple. Y hay nuevos hogares para la jabalí Eleanor y su hija Shirley.

Sippin’ Safari: el 21 de septiembre se organiza esta velada con degustaciones de vino de 26 bodegas vitivinícolas como Beso del Sol, Bisol y Veuve du Vernay, y bocadillos de una veintena de restaurantes y heladerías como City Barbecue, Six Feet Under, The Sun Dial, Ciao Bella y Escorpion. Mayores de 21 años. 6-9:30 p.m. $75 y $120 (VIP)

World Gorilla Day: el 24 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición anual de este evento que promueve la educación sobre los gorilas y los esfuerzos para proteger a estos especímenes en su hábitat natural. Las personas que lleven un celular en desuso recibirán un descuento de $5. Y el público podrá asistir a la develación del nombre del bebé de dos meses de la gorila Lulu a las 2 p.m.

Croctoberfest: el 5 de octubre se realizará esta celebración de los cocodrilos y el público aprenderá todo sobre estos fascinantes reptiles, enfatizando sobre el cocodrilo gavial africano, que está en peligro de extinción.

Nightcrawler: Family: el 19 de octubre las familias (niños deben ser mayores de 6 años e ir acompañados de un adulto) puede pasar una noche en el zoológico y participar en charlas y giras guiadas por expertos y sorprendentes encuentros con sus habitantes. Se ofrece bocadillos y un desayuno continental. 6 p.m.-9:30 a.m. $65.

International Sloth Day: el 20 de octubre se festeja el Día del Perezoso, estos simpáticos animales que habitan las selvas tropicales de América del Sur y que corren peligro de extinción debido a la masiva deforestación que está sucediendo en la actualidad. 10 a.m.-2 p.m.

Boo at the Zoo: el 19, 20, 26 y 27 de octubre se organiza esta fiesta familiar de Halloween con concursos de disfraces para niños, baile con Dj y aventuras con los mágicos personajes de Zoo Boo Town, entre otras actividades. 9:30 a.m.-3 p.m. $17-$23.