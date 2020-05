A dos meses de haber cerrado como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus, el zoológico de Atlanta reabrirá sus puertas a partir de mañana sabado 16 de mayo.

“Nos complace darles la bienvenida a nuestros miembros e invitados a las experiencias al aire libre y las conexiones con la vida silvestre que solo se pueden encontrar en Zoo Atlanta”, dijo Raymond B. King, presidente y CEO.

Options for outdoor activities in Atlanta are growing as Zoo Atlanta and the Atlanta Botanical Garden in Midtown announced they are ready to reopen to the public after being shut down for months due to the Covid-19 pandemic. https://t.co/ugHfsOherv

— AtlBizChron (@AtlBizChron) May 15, 2020