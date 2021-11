“Se ganaba sus centavos honradamente. Él me mando unos mensajes diciéndome: ‘Mamita, eres mi todo. Te amo’, luego le puse yo ‘hijo, ¿todavía estás ahí? y ya no me contestó.”, dijo la señora en aquella llamada telefónica con el periodista Juan Víctor Castillo. “Te amo, mamita”, fue el último mensaje del joven con su mamá. Archivado como: Zoel Cruz familia

“Apagaron los teléfonos y de ahí ya no se supo nada. Ese acompañante dijo que los habían abordado desde un carro y a trompicones los sacaron del lugar”, dijo la madre del joven en la llamada telefónica. “L o abordaron un carro blanco e iban armados . A él cuando quisieron agarrarlo, logró huir. Le quitaron las llaves del vehículo de él pero no lograron atraparlo”, mencionó la señora en entrevista. Archivado como: Zoel Cruz familia

“Mi hijo estaba cantando, él es cantante y a él lo contrataron para estar ahí.”, mencionó la madre de Zoel. “Hizo el evento y todavía cantó en el lugar. Él se bajó del escenario y se sentó en las mesas; ahí lo fueron a sacar. Hombres armados, no amenazándolo con las armas pero sí con las armas en la cintura. Pero mi hijo es noble, no se metía con nadie”, dijo Yuliana. Archivado como: Zoel Cruz familia

Zoel Cruz familia: Lo que pide la mujer

La madre de Zoel Cruz, aseguró que su hijo no había sufrido amenazas de muerte y no tenía problemas con demás personas; el periodista, le preguntó a la mujer si su hijo había tenido problemas por alguna mujer y ella aseguró que no, que su hijo le habría comentado si tenía algún problema con alguien pero que su carácter era de mantenerse callado y no buscarse problemas. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Yo solo pido como una madre, que se pongan en mi lugar. Mi familia está destrozada, estamos desesperadas no sabemos ya que hacer. Lo único pido que lo dejen libre; apenas estaba cumpliendo sus sueños, el 5 de noviembre cumplió años. Él no tiene enemigos, le pido a quien lo tenga que lo dejen libre, como lo tengan.”, dijo Yuliana al periodista. Archivado como: Zoel Cruz familia