Zoe Saldaña | Biografía

Año Título Personaje

2000 Center Stage Eva Rodriguez

2001 Get Over It Maggie

2001 Snipes Cheryl

2002 Crossroads Kit

2002 Drumline Laila

2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Anamaria

2004 The Terminal Dolores Torres

2004 Haven Andrea

2004 Temptation Annie

2005 Constellation Rosa Boxer

2005 Guess Who Theresa Jones

2005 Dirty Deeds Rachel Buff

2005 The Curse of Father Cardona Flor

2006 Premium Charli

2006 The Heart Specialist Donna

2007 After Sex Kat

2007 Blackout Claudine

2008 Vantage Point Angie Jones

2009 Star Trek Nyota Uhura

2009 The Skeptic Cassie

2009 Avatar Neytiri

2010 The Losers Aisha

2010 Takers Lily Jansen

2010 Death at a Funeral Elaine

2010 Burning Palms Sara Cotton

2011 Kaylien

2011 Colombiana Cataleya Restrepo

2012 The Words Dora Jansen

2013 Blood Ties Vanessa

2013 Star Trek Into Darkness Nyota Uhura

2013 Out of the Furnace Lena Warren

2014 Unity Narrator

2014 Infinitely Polar Bear Maggie Stuart

2014 Guardians of the Galaxy Gamora

2014 The Book of Life Maria Posada (voz)

2016 Nina Nina Simone

2016 Star Trek Beyond Nyota Uhura

2016 Live by Night Graciella Corrales

2017 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Gamora

2017 I Kill Giants Sra. Mollé

2017 My Little Pony: The Movie Capitana Celaeno (voz)

2018 The Legend of Red Hand Mia Parc

2018 Avengers: Infinity War Gamora

2019 Missing Link Adelina Fortnight (voz)

2019 Avengers: Endgame Gamora

2022 Avatar 2 Neytiri