La familia de Zobeyda Esquerra clama por ayuda

Cinthya Venegas, hermana de la chica asesinada, abrió la cuenta Expenses to help family through this difficult! (¡Gastos para ayudar a una familia en esta dificultad!) para pedir ayuda para que puedan correr con la carga económica que ha supuesto la muerte de la joven.

“Mi hermana ‘Zoe’… fue asesinada anoche por su acosador… precisamente había sido detenido por acecharla y cuando intentó lastimarla . Esto fue tan repentino y trágico para nuestra familia… pedimos su ayuda o cualquier tipo de donación para ayudar a nuestra familia en este momento difícil” clamó Venegas.