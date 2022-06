Zendaya compartió en redes sociales una inesperada fotografía junto a Tom Holland

¡QUÉ ROMÁNTICO! Zendaya compartió en redes sociales una inesperada fotografía junto a Tom Holland que irradiaba ternura y desató los suspiros de sus seguidores, pero lo más romántico es que lo hizo para celebrar el cumpleaños número 26 de la afamada estrella de Spiderman.

Este 1° de junio, Tom Holland arribó a sus 26 añitos y Zendaya no podía dejar pasar la oportunidad de halagar a su pareja. Es cierto, no lo han confirmado formalmente, pero se han dejado ver en público sin mayores reservas y aunque no hablan mucho al respecto, ya no es un secreto para nadie.

Zendaya comparte inesperada foto con Tom Holland por su cumpleaños

“El más feliz de los cumpleaños para el que me hace más feliz”, escribió la actriz de Euphoria al pie de una fotografía blanco y negro en la que aparecía junto a Tom Holland en un plan intimo, casual, relajado y absolutamente cariñoso. En fin, nada demasiado posado para las cámaras.

Los fanáticos de la pareja se entusiasmaron de inmediato con la postal y no es para menos, porque además de las fotos oficiales de las películas en las que han trabajado juntos, alfombras rojas y alguna que otra captura de paparazis, Zendaya y Tom no han dejado ver demasiado de su vida privada. De hecho, esta es la primera vez que Zendaya publica en su cuenta de Instagram una fotografía con su novio.