El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reveló el sitio donde se encontraba.

Zelenskyy mencionó cuál sería el próximo objetivo del mandatario ruso Vladimir Putin tras invadir Ucrania.

El cruento conflicto entre Rusia y Ucrania llega a su día número 13 este martes.

Sigue al frente de la batalla por la defensa de su nación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reveló su ubicación en un nuevo mensaje en video y advirtió al mundo cuál sería el próximo objetivo del mandatario ruso Vladimir Putin luego de que ordenara la invasión en Ucrania.

El líder Zelenskyy prometió no abandonar la capital de Ucrania, Kiev, y llegó a revelar que está en su oficina mientras las fuerzas rusas continúan su indiscriminado ataque en la ciudad, reportó Fox News en la noche del lunes 7 de marzo. “En la calle Bankova”, mencionó en una publicación en las redes sociales.

Zelenskyy reveló su ubicación

A su vez, expresó: “No me escondo, y no le tengo miedo a nadie”. La cadena televisiva Fox News detalló que la calle Bankova (Bankova Street) es donde se encuentran las oficinas presidenciales en la capital ucraniana, que todavía no ha logrado ser tomada por las tropas rusas desde que comenzaron a invadir el territorio el 24 de febrero.

Desafiante, Zelenskyy apuntó con su cámara por la ventana, mostrando que era de noche en Kiev, y luego hizo unos comentarios desde su oficina. También advirtió que otros miembros de la OTAN podrían ser los siguientes objetivos del gobierno de Putin si tiene éxito en Ucrania, tras afirmar que Rusia querrá “más y más”.