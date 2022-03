Volodymyr Zelensky hace un inesperado anuncio en medio de los ataques de Rusia

En un discurso apasionado, al Presidente de Ucrania pidió nuevamente la ayuda del mundo

Estados Unidos presiona aún más a Rusia

MÁS FIRME QUE NUNCA. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un inesperado anuncio en medio de los ataques de Rusia contra su gente y tras la cantidad de bajas que continúa aumentando asegura que su país no cederá ante el abrumador ejército ruso.

Este martes, cuando ya han pasado casi dos semanas desde que los ucranianos comenzaron a ser atacados por las tropas rusas y cuando muchos creerían que están agotados o disminuidos, Zelensky sale al frente para asegurar desafiantemente que Ucrania ‘no se rendirá’.

En un discurso apasionado, el presidente Volodymyr Zelensky pidió nuevamente la ayuda del mundo, al mismo tiempo en que agradecía la colaboración de los países aliados de Occidente, que han impuesto sanciones a Rusia y le han ofrecido apoyo a los ucranianos.

El mandatario ucraniano también agregó que su gobierno no cedería ante el ataque de los rusos: “No nos rendiremos y no perderemos”, dijo Zelensky . “Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra cueste lo que cueste”, agregó.