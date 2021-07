Según la investigación del WSCO la niña entró a la sala de emergencias con una sola herida de bala y estaba en estado crítico. No se detalla en dónde recibió el balazo la pequeñita Zaydanielys Rodríguez Irizarry. Sin embargo, cuando los primeros patrulleros del WSCO llegaron al hospital fueron informados por los médicos que la niña ya había muerto.

Las autoridades del WSCO detallaron en su investigación que recibieron la llamada del padre de Zaydanielys Rodríguez Irizarry a las 10:35 de la noche. No se detalla en la investigación rumbo a qué hospital iba Danny Rodríguez. A las 10:50 el hombres les volvió a llamar para decir que ya esta en el hospital con la niña muy mal herida y sangrante.

Cuando la pequeñita Zaydanielys Rodríguez Irizarry fue declarada muerta el caso se turnó a los agentes de la División de Homicidios del WSCO para que investigaran el inusual asesinato de la niña. La investigación del caso no detalla qué tipo de calibre era la bala que mató a la pequeñita como para que atravesara la pared del departamento.

Los documentos del caso detallan que Danny Rodríguez recibió la llamada, “de un amiga”, que le dijo que su hijita Zaydanielys Rodríguez Irizarry esta en suelo sangrante. La investigación oficial de los agentes del WSCO no nombra ni da detalles de la madre de la pequeña. Rodríguez tuvo problemas para comunicarse con las autoridades ya que no habla inglés.

La orden de arresto en contra de Christopher O’Connell detalla que él y su amigo Collin David Howells son compañeros de trabajo y se conocen desde hace tiempo. Cuando los agentes los arrestaron los tres hombres estaban intoxicados y no querían cooperar con las autoridades.

Por su parte Collin David Howells y Trever Joe Pinter enfrentan cargos de resistirse al arresto, posesión de drogas y abuso sexual. Hasta el momento los tres hombres están a la espera de enfrentar su primera audiencia ante un juez por los delitos que se consideran graves. El nombre de las mujeres abusadas no será consignado para proteger a las dos víctimas.

“El descanso eterno que merece mi ángel”

Danny Rodríguez, el padre de Zaydanielys Rodríguez Irizarry, abrió una cuenta en la red social de apoyo económico Go Fund Me bajo el nombre Zaydanielys, actos fúnebres y transporte a Puerto Rico para solicitar solidaridad a la comunidad en estos momentos de tragedia ya que no cuenta con los fondos para enfrentar la tragedia por el asesinato de su hija.

“Mi nombre es Danny (Rodríguez) soy papá de ‘Zai’, el 9 de julio una bala perdida entro por el cuarto de mis niños e impactó a mi niña quitándole la vida. Estamos haciendo esta recaudación para el que pueda aportar un granito de arena para poder trasladar el cuerpo de mi hija a Puerto Rico y darle el descanso eterno que merece mi ángel” clama el padre.