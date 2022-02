¿Últimamente te encuentras usando tenis ya que están a la moda? No eres la única. Parece que todo blogger de moda está combinando sus Adidas Stan Smith’s , con cualquier cosa, desde faldas de mezclilla a pantalones de vestir. Preguntas, ¿por qué? Debido a que es endemoniadamente cómodo y fresco. Si has estado viviendo en una cabaña de madera sin mucha tecnología durante el último año, las grandes noticias en moda son que los tenis son los accesorios más hot que hay.

Ya que no todas se ven igual de altas y elegantes todo el día como las celebridades como Taylor Swift o Mischa Barton lucen en sus pares de Keds planos, para las que tiene un reto con la verticalidad hay unos tenis wedge para darte un apoyo para las alturas. Estos tacones altos disfrazados de high tops son el calzado perfecto para el look genial ultra hip-hop y también dan comodidad a tus pies en la ciudad o en un evento con cocteles.

Holly Rilinger, entrenadora master de Nike de Work Out New York de Bravo, compartió con la revista Who What Wear su perspectiva de por qué los tenis han conquistado el espacio de la moda: “En verdad creo que primero que nada y más que nada se trata de la comodidad—eso, y ser capaz de usar una cosa durante todo el día. Vives una vida muy atareada, y puedes ir de trabajar, a tomar unos tragos y a cenar sin todo eso de tener que cargar los tacones en tu bolso”.

El estilo

Aunque los tenis bajos predilectos como los New Balance fueron una vez el calzando de los corredores serios, ahora también pueden ser usados por las personas que no tienen tiempo para ejercitarse en sus vidas debido a los viajes constantes y prefieren tomar taxis en vez de caminar. Nos encanta usar los New Balance con una falda flowy larga o con unos pantalones pegados y una camisa de botones bonita y una chaqueta de cuero.