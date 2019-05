Zapatitos para bebé: ¿Cuándo es momento de calzarlos y qué comprar?

Página

Te contamos todo sobre los zapatitos para bebé, ¿cuándo es el momento de usarlos?

¿Cuándo les ponemos zapatos a nuestros hijos?

¿Qué zapatitos para bebé debes o no comprar?

Seguramente en más de una ocasión has visto una foto con un bebé recién nacido usando zapatitos tejidos, ¿no te resulta adorable? y, mientras los niños van creciendo, vamos teniendo cada vez más opciones de zapatitos para bebé de acuerdo a la moda del momento, y los zapatos no son la excepción.

Es cierto que a cualquier edad debemos de tener cuidado al momento de elegir nuestro calzado, ya que será el medio que nos otorgará el soporte necesario para realizar nuestras actividades diarias.

Debemos de tener en cuenta que al momento de elegir los zapatos adecuados tenemos que saber si presentamos algún padecimiento, ya que así será más fácil encontrar el par perfecto para nosotros. En el caso de nuestros hijos, en especial de los bebés, esto resulta más urgente, ya que no queremos causarles molestias cuando aún están empezando a caminar.

Cuando nuestros hijos aún son pequeños no se recomienda que usen zapatitos para bebés, ya que no están recomendados y tampoco son necesarios, puesto que en esta etapa sus pies no necesitan soporte especial. Puedes protegerlos del frío con calcetines y cobijas.