Recall Zantac. Cuando todos los ojos están puestos en el peligroso y mortal coronavirus, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no baja la guardia en sus investigaciones y derivado de ello, ha llamado a retirar todos los productos Zantac que contienen ranitidina.

Con el recall de Zantac de la FDA lanzado este miércoles, todos los productos y las versiones genéricas del medicamento para la acidez estomacal deben retirarse de los estantes de las farmacias de inmediato.

Esto incluye los medicamentos recetados y de venta libre del antiácido, que pueden ser adquiridos en cualquier CVS, Wallgrens, o incluso en tiendas como Target o Walmart.

La medida se produce después de meses de investigación sobre ciertos lotes de ranitidina, que contienen pequeñas cantidades de un contaminante llamado N-nitrosodimetilamina (NDMA).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el contaminante como un “probable carcinógeno humano”.

La FDA “ha determinado que la impureza en algunos productos de ranitidina aumenta con el tiempo y cuando se almacena a temperaturas superiores a la temperatura ambiente”, escribió la agencia en un comunicado de prensa.

Eso “puede resultar en la exposición del consumidor a niveles inaceptables de esta impureza”, escribió la FDA.

La agencia aclaró que en realidad no había detectado un nivel que se consideraría “inaceptable” en muchas muestras analizadas.

“Sin embargo, dado que no sabemos cómo o por cuánto tiempo podría haberse almacenado el producto, decidimos que no debería estar disponible para los consumidores y pacientes a menos que se pueda asegurar su calidad”, dijo la doctora Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Drogas de la FDA, escribió en el comunicado de prensa.

El aviso de la FDA dijo que las personas que ya toman Zantac, fabricado por Sanofi, o formas genéricas del antiácido deben dejar de usar dicho medicamento y sustituirlo por otros para la acidez estomacal que no contengan ranitidina.

FDA is requesting immediate removal of all Rx and over-the-counter ranitidine (Zantac) from the U.S. market. https://t.co/gta7J4XGrM pic.twitter.com/LG9CBQ0BVT

— U.S. FDA (@US_FDA) April 1, 2020