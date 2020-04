No es la primera vez que el exfutbolista aparece en este tipo de videos sexuales

Se filtró un nuevo video de Zague y de inmediato se viraliza

El primero de ellos le costó el matrimonio con la periodista Paola Rojas

Al parecer, la historia de Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Zague, y su miembro viril no tiene para cuando acabar, ya que se filtró un nuevo video en el que presumiblemente se puede ver al exfutbolista haciendo gala de su notable delantera.

Y es que de nueva cuenta, el comentarista de TV Azteca se encuentra en el ojo del huracán, al poner de cabeza las redes sociales con una grabación en la que está posando completamente desnudo para la cámara de su celular.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Sin tapujos, Zague va moviendo la toma de arriba hacia abajo, hasta llegar a su virilidad. Eso sí, adornando el video con varias banderas de México y unos emojis de fuego.

Ésta no es la primera vez que el exfutbolista aparece en este tipo de videos sexuales, siendo el primero de ellos cuando se encontraba trabajando en el Mundial de Rusia, mismo que le costó su matrimonio con la periodista Paola Rojas (Con información de Agencia Reforma).

“Qué pasó banda querida!!!”

En uno de sus último tweets, publicado el lunes 27 de abril, el exfutbolista posteó lo siguiente: “Que pasó banda querida!!! Muchas expectativas hoy porque los 4 atletas de México pasaron a la #FinalExatlónCup con otros 4 atletas del resto del mundo”.

El exfutbolista, quien cuenta con 52 años de edad, prosigue: “¿Quién ganará? Véanlo esta noche por Azteca Uno a las 7:30 p.m. Apoyémoslos!!!”.

Y cuando se pensaría que sus seguidores comentarían su publicación, varios de ellos se encargaron de recordarle el nuevo video que se filtró a través de las redes sociales donde muestra su miembro viril.

“Pin… Zague, lo volviste a hacer! #IMPRESIONANTI”, “Con este van 3, de hecho”, “¿Será acaso dueño de YouPorn?”, “Usted siga subiendo sus videos”, “A Zague le gusta exhibirse, jaja”, “¿Qué pasó Zague? Ya van cuatro veces”, “Rico tu pack, Zague”.

Un usuario, a manera de broma, le mandó el siguiente mensaje al exfutbolista: “Nombre, compadre, de seguro se quedó usted bien emocionado, jajaja”, a lo que más internautas respondieron: “…ta madre, no pasó ni 2 minutos y luego a darle like sin más que pensar”, “Jajaja, usted que no dudó en repostearlo, de seguro lamiéndose los bigotes”.

Los seguidores del exfutbolista, quien triunfó con el equipo las Águilas del América en la década de los ochenta, seguían bromeando luego de que se filtrara, y viralizara, este nuevo video:

“Jajaja, este wey nunca va a aprender”, “Ya se lo ching… una vez y ahí va de vuelta”, “Y quién sabe cuántas más lleve ya sin que se las hayan visto. Medio depravado el wey”.

No faltó el internauta que se molestara con Luis Roberto Alves Zague después de que se filtrara el video y así se lo hizo saber: “¿Otra vez hijo de tu pu… madre? Destrózame el an…, déjame en silla de ruedas, no hay ped…”.