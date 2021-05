Los Ángeles, 18 may (EFE News).- Con títulos como “300” y “Watchmen”, Zack Snyder es uno de los directores que más pasiones despierta en Hollywood, aunque tras más de siete años en la franquicia DC Comics el cineasta ha decidido darse un respiro con “Army of the Dead”. Apenas dos meses después de presentar “Zack Snyder’s Justice League”, su montaje de cuatro horas de la controvertida película de superhéroes, Snyder estrena este viernes en Netflix su versión particular del género zombie, al que regresa 17 años después de su debut con “Dawn of the Dead”.

“Quería hacer una película tradicional de zombies, tal y como uno se la imagina, pero también llevarlo a otro nivel, que hubiera algo divertido”, aseguró Snyder en una entrevista con Efe. Sin las ataduras que hay detrás de la saga de Superman y Batman, el cineasta ha recuperado la receta con la que sedujo a legiones de fans en “300”. Un cóctel de épica, fantasía y surrealismo que, a pesar de las licencias que aligeran la trama, mantiene involucrado al espectador en todo momento.