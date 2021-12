Yuridia hizo fuertes revelaciones junto al Escorpión Dorado

Habló sobre su paso por ‘La Academia’

‘Le mandé nudes’ confesó entre risas

La cantante mexicana Yuridia, sorprendió al público al hacer una serie de fuertes revelaciones durante un video del popular youtuber Escorpión Dorado, quien en su sección ‘Al Volante’ acostumbra entrevistar a diversos artistas, y en esta ocasión fue turno de la intérprete.

En medio de la entrevista, Escorpión le mostró un video a Yuridia en el que se ve cómo Eduin Caz, líder del Grupo Firme, expresa que él y su familia son grandes fans de la cantante, mientras que Yuridia solo se limitó a contestar: “Y yo le mandaba nudes”, entre risas.

Además de confesar que le mandaba fotos íntimas a Eduin Caz, la cantante abrió su corazón al contar su experiencia como participante de ‘La Academia’, en la que agregó cual había sido el peor momento que paso dentro y las humillaciones a las que fue sometida junto a sus compañeros.

Pero eso no fue todo, pues también fue cuestionada sobre su relación con la periodista Pati Chapoy, contra quien arremetió y decidió señalar como una fan más. “A mí, mis fans no me caen mal”, revelo sin escrúpulos al Escorpión Dorado.