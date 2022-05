Inesperada confesión podría costarle caro

Aseguran que la cantante mexicana Yuridia estaría a punto de ir a la cárcel

Al parecer, cantó en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, enferma de Covid-19

La cantante mexicana Yuridia podría enfrentar una investigación por parte de las autoridades, pues al parecer cantó en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes (México), enferma de Covid-19, y podría ir a la cárcel, de acuerdo con información de Agencia Reforma. Desde el inicio del evento, hubo problemas y muchas fallas de audio.

La gente no escuchaba el micrófono de la ex académica y ella ya estaba muy desesperada. En eso, la intérprete se sinceró enfrente de sus fans al asegurar que por poco y no se realiza el show en la famosa feria hidrocálida: “Este show casi se cancela, ¿les digo por qué? Porque me dio Covid”, dijo ante la sorpresa de los presentes.

¿Yuridia corre peligro de ir a la cárcel?

A través de redes sociales, varios de los que asistieron al show compartieron que ella casi no se acercó al público y que sólo se tomó algunas fotos con los que estaban más cerca del escenario, sin embargo, Yuridia podría enfrentar a la justicia por delitos contra la salud.

La cantante puede ser investigada dentro de la categoría “delitos relacionados con el peligro de contagio”, según el apartado del derecho penal mexicano, sin embargo, no se sabe si el contagio de la famosa fue reciente o sucedió antes del evento. De comprobarse que estaba enferma del virus durante el evento, podría ir a la cárcel si existiera una denuncia en su contra.