Yuri revela que tuvo que usar pañales por las secuelas del coronavirus

Otras secuelas que enfrentó la cantante fueron la caída del cabello y la ansiedad

Afirma que manchó un costoso vestido cuando tenía diarrea Yuri secuelas coronavirus pañal. La cantante Yuri ha estado en el ojo del huracán últimamente por sus polémicas publicaciones en las redes sociales, en donde ha recibido diversos ataques de los internautas por cada cosa que no les agrada que haga la artista. Pero ahora también revela que ha tenido problemas por las secuelas que le dejó el coronavirus. Yuri confesó que el año pasado estuvo contagiada de coronavirus, pero no quiso contarlo sino hasta tiempo después, ya que menciona que sufrió mucho con las secuelas que le dejó el COVID-19, entre las cuales estuvieron la caída del cabello y distintos episodios de ansiedad, pero lo que más le afectó fue que incluso llegó a usar pañal. Yuri tuvo que usar pañales La artista musical mexicana reveló, en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, cómo pasó los terribles momentos de las secuelas del COVID-19, en donde mencionó que la diarrea no la dejaba en paz y que incluso en el mes de diciembre tuvo que usar pañal para evitar esos accidentes, según reportó El Universal Cabe recordar que, ese mismo mes la mexicana se vio envuelta en la polémica luego de protagonizar un video vestida de la Virgen María, en donde se le ve bailar alocadamente al ritmo de un villancico, y eso fue tomado por muchos católicos como una ofensa, quienes consideraron que solo lo hizo para burlarse.

Yuri secuelas coronavirus pañal: Manchó un costoso vestido La artista Yuri cuenta que cuando sufrió las secuelas del coronavirus, la diarrea la hacía manchar algunas vestimentas, y revela que en una ocasión antes de utilizar los pañales, utilizó un costoso vestido y que lo ensució y que a causa de eso, tuvo que lavarlo con el riesgo de que se encogiera. “En diciembre tuve muchas diarreas, casi, casi me hacía popó donde cayera. En mi último video, me acuerdo que me prestaron un Versachazo (Versace) divino, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, ‘¿señora pero qué le paso? Tengo secuelas de COVID’, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal”, dijo en la entrevista.

Yuri secuelas coronavirus pañal: Contagio de coronavirus Durante la entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la celebridad recordó que fue en el mes de septiembre del año anterior cuando se contagió de esta enfermedad que paralizó a todo el mundo, y que esto se debió a que su compañero Juanpa Zurita le dio COVID primero cuando trabajaban en el programa ¿Quién es la máscara? “Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo, o me entran unas tembelequeras (temblores), pero veo que eso va pasando… muchas ansiedades, el cabello se me caía a borbotones, no de raíz sino se me quebraba, ahorita gracias a Dios me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, por el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, por eso queda uno muy débil”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Yuri secuelas coronavirus pañal: Las secuelas llegaron después Yuri afirma que cuando se contagió no pensaba que fuera el COVID, sino que era una alergia: “Todos los días con Dios y sin él, yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”. La cantante también reveló que después que saliera negativa por el virus, llegaron las secuelas y no en el momento de la enfermedad: “Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de la Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias”, según reportó el portal Milenio.

“No era necesario confesar que se hace caca en los calzones” Luego de darse a conocer la entrevista de Yuri con Mara Patricia Castañeda, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y una de ellas fue la del periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien no tuvo ‘piedad’ con la jarocha y escribió en su cuenta de Instagram, derivado de su columna para el diario El Heraldo: “YURI: no era necesario que confesaras que te haces caca en los calzones”. Los usuarios de Instagram comenzaron a apoyar la opinión de Kaffie y escribieron: “Concuerdo, con decir que quedó con secuelas que le afectan todavía hubiera sido suficiente”, “ya no aprieta por eso, en el nombre de Jesús”, “eso no es secuela del COVID”, “vieja ridícula de alguna manera quiere llamar la atención”, “¡corriente!”, “exacto!! Se me hizo fuera de lugar el comentario”, “así es! A mí se me hizo de mal gusto”, “Yuri siempre ha sido exagerada! Le gusta llamar la atención”, “qué vulgaridad”, “estoy de acuerdo contigo, qué necesidad de enterarnos de sus cochinadas, me decepcioné, no sé si pueda volver a verla sin pensar en sus cochinadas”, “qué asco”.

Yuri secuelas coronavirus pañal: Revela que tenía un tumor cancerígeno Anteriormente varios medios, entre ellos la revista Quién, afirmaron que la cantante dio los detalles de su salud durante una charla sobre los peligros del estrés, en donde reveló que hace tres semanas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un padecimiento que tenía, el cual no reveló, y fue entonces que los médicos le dieron la mala noticia. “Salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda ‘descuachanringada’, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, relató la intérprete de ‘La maldita primavera’ en una entrevista

Yuri secuelas coronavirus pañal: Por trabajo no guardó reposo Tras la cirugía para extirpar el tumor a la que fue sometida la también actriz, no guardó el reposo que le indicaron los expertos en la salud. Yuri aseguró que tuvo que cumplir varios compromisos laborales que ya tenía pactados, por lo que su cuerpo le pasó factura y sus malestares regresaron. “Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, declaró Yuri, según la Agencia México.

Pide a la gente cuidar su salud Tras ver afectada así su salud, la intérprete de éxitos como “El espejo”, “Detrás de mi ventana”, “Cuando baja la marea”, “Amiga mía” y “El apagón”, recomendó a la gente no vivir sometida bajo el estrés y darle prioridad a lo más importante en la vida, que es la salud. Según informó Telediario, la cantante Yuri le confirmó a la comunidad de una iglesia cristiana que sí tuvo COVID-19, cabe recordar que la mexicana había negado estar infectada cuando se dio a conocer la noticia, a pesar de que varios de sus compañeros sí admitieron tener coronavirus.

'El pelo se me esta cayendo muchísimo' Las secuelas que le dejó el coronavirus a Yuri fueron las siguientes: "El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6:00 de la mañana por ataques de ansiedad", según declaró. La caída de cabello la ha evidenciado Yuri en algunas de sus fotografías en Instagram, pues procura cubrir su cabeza con sombreros, pañoletas o pelucas. Además, en la gala de Premios Lo Nuestro la propia cantante reconoció el problema que tenía con su cabellera.

Asegura Yuri que el virus 'te tira' el pelo "No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, o muy poquito… ¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el COVID te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen '¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!'. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!", dijo la cantante de "Quién eres tú" durante su presentación, según Infobae. Tal vez por eso es que la cantante hizo mucho hincapié en que el cuidado de la salud es lo más importante, pues como ella misma narró, el vivir en constante estrés le produjo varios varios males en su salud, los cuales se fueron acumulando hasta llegar a la extirpación del tumor cancerígeno.