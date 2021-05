Yuri parece recobrar su buen humor después de que compartiera terrible noticia

Luego de que le extirparan un tumor cancerígeno, la cantante revela quién manda en su casa

“Esa mujer me cae gorda, piensa que es una santa”, expresan usuarios ¿Todo en orden? Luego de que Yuri confesara hace apenas unos días que le habían extirpado un tumor cancerígeno, la cantante jarocha revela quien manda en su casa con un video en redes sociales, aunque a algunos usuarios no les pareció nada gracioso. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Chsime No Like, y el cual retomaron de las redes sociales de Yuri, se compartió un video en el que se le puede ver junto a su esposo, Rodrigo Espinoza, desde la cocina de su hogar. ¿Una relación tóxica? A ritmo del tema musical Toxic de la cantante estadounidense Britney Spears, Yuri, a quien se le nota de excelente humor, limpia una parte de su cocina, pero justo en ese momento, su esposo se acerca para prepararse un delicioso sandwich. Al ver que su pareja, Rodrigo Espinoza, hizo un desorden con la mayonesa y la salsa de tomate, la jarocha toma una decisión de lo másdrástica: limpiar con su cara la parte que dejó desordenada y demostrar así que ella es la que manda en casa (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No le perdonan a Yuri que se burlara de la Virgen María Después de ver este video, usuarios se le fueron con todo a la cantante jarocha, ya que varios no le perdonan que se haya burlado de la Virgen María en un video de Tik Tok: “Ya no saquen a esta mujer que se burla de las religiones de otros y no respeta”. “En serio, que mal cae”, “No la soporto”, “Se cree graciosa”, “No, bueno, decrépitos se ven, ya no sabe qué hacer”, “Esa mujer me cae gorda, piensa que es una santa”, se puede leer en más comentarios que hicieron los internautas en esta publicación.

Yuri comparte cómo se enteró que tenía un tumor cancerígeno De acuerdo con información de varios medios, entre ellos la revista Quién, la cantante mexicana Yuri dio los detalles de su salud durante una charla sobre los peligros del estrés, en donde reveló que hace tres semanas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un padecimiento que tenía, el cual no reveló, y fue entonces que los médicos le dieron la mala noticia. “Salgo de la operación y me dicen: ‘¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, relató la intérprete de La maldita primavera.

No pudo guardar reposo por motivos profesionales Tras la cirugía para extirpar el tumor a la que fue sometida, la también actriz no guardó el reposo que le indicaron los expertos en la salud. Yuri aseguró que tuvo que cumplir varios compromisos laborales que ya tenía pactados, por lo que su cuerpo le pasó factura y sus malestares regresaron. “Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, declaró Yuri, según la Agencia México.

Yuri le pide a la gente que cuide su salud Tras ver afectada de esta manera su salud, la intérprete de éxitos como El espejo, Detrás de mi ventana, Cuando baja la marea, Amiga mía y El apagón, recomendó a la gente no vivir sometida bajo el estrés y darle prioridad a lo más importante en la vida que es la salud. Según informó Telediario, la cantante Yuri le confirmó a la comunidad de una iglesia cristiana que sí tuvo COVID-19. Cabe recordar que la mexicana había negado estar infectada cuando se dio a conocer la noticia, a pesar de que varios de sus compañeros sí admitieron tener coronavirus.

Lo que le dejó el coronavirus… Durante la charla con la comunidad de la iglesia cristina, la cantante dijo: “Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”. Según Telediario, Yuri también narró: “Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de La Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias”. Tras superar la enfermedad, la cantante reveló que presenta algunas secuelas que la molestan hasta el día de hoy.

Yuri confesó que se le está cayendo el cabello Las secuelas que le dejó el coronavirus a Yuri fueron las siguientes: “El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las seis de la mañana por ataques de ansiedad”, según declaró. La caída de cabello la ha evidenciado Yuri en algunas de sus fotografías en Instagram, pues procura cubrir su cabeza con sombreros, pañoletas o pelucas. Además, en la gala de Premios Lo Nuestro la propia cantante reconoció el problema que tenía con su cabellera.

El virus ‘te tira’ el pelo, dice Yuri “No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito… ¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el COVID te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen: ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!’. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!”, dijo la cantante de Quién eres tú durante su presentación, según Infobae. Tal vez por eso que la cantante hizo mucho hincapié en que el cuidado de la salud es lo más importante, pues como ella misma narró, vivir en constante estrés le produjo varios varios males en su salud, los cuales se fueron acumulando hasta llegar a la extirpación del tumor cancerígeno.

Algunos de sus escándalos Además de sincerarse con su salud, Yuri se ha caracterizado por siempre estar muy activa en sus redes sociales, lo cual en varias ocasiones la ha metido en grandes aprietos, como el escándalo que protagonizó al burlarse de la Virgen María en un video, y ahora se atreve a posar en las redes sociales luciendo un traje de baño. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la artista compartió un video donde hacía referencia a la Virgen María y empezó a bailar al ritmo de unos villancicos, lo cual ofendió a muchos de sus seguidores y comenzaron a atacarla verbalmente.