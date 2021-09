La cantante Yuri recibe críticas tras comentarios en la alfombra de Billboard Música Latina

“Se hace lo que se puede para ser de México”, respondió la cantante causando polémica

“En cuanto abre la boca la riega”, mencionaron los fanáticos en redes sociales PÉSIMO COMENTARIO. La cantante mexicana Yuri, está siendo criticada tras un comentario que realizó en la alfombra roja de los premios Billboard Música Latina 2021. Mientras los presentadores le preguntaban sobre su vestimenta y lanzaban halagos a la cantante, ella mencionó que ‘se hacía lo que se podía’ al ser mexicana. Relacionado Tras ofrecer recompensa por su captura, el narco ‘Mayo Zambada’ ¿Lanza amenaza contra EE.UU.? Familiares de Luis de Alba piden ayuda para gastos de hospitalización Desaparece youtuber Lauren Cho, comparan caso con el de Gabby Petito Ese comentario molestó a los internautas, puesto que no creyeron correcto que la cantante realizara tales declaraciones en un país ajeno y más siendo ella mexicana. Hasta el momento, la cantante no ha realizado comentarios al respecto, pero los internautas no han dejado de recordar lo ocurrido e inclusive, lo que en el pasado realizó. Yuri discrimina mexicanas: El comentario de Yuri Fue el programa Chisme No Like, donde se habló sobre un hecho que molestó durante la alfombra roja de los Premios Billboard de Música Latina, pues la cantante Yuri presumió el vestido dorado con abertura en la pierna que utilizó para ese momento especial. La cantante veracruzana presentó un tributo en memoria de Juan Gabriel en compañía de otros cantantes y por ende, fue de las más acechadas por los medios. Fue por esa razón, que los presentadores el evento se acercaron a la cantante y le preguntaron sobre la vestimenta que traía puesta, además de halagar el buen gusto de la mexicana cuando en tono de burla hizo un comentario que no fue tomado de buena manera. No es la primera vez que la cantante termina siendo criticada por su forma de pensar, ni por los comentarios que hace al respecto, por lo que las personas le han señalado su ‘falta de filtro’ en ciertas situaciones. Archivado como: Yuri discrimina mexicanas

Yuri discrimina mexicanas: “Para ser de México” La cantante mexicana, cuando le dijeron lo bien que se veía en aquel vestido dorado que uso especialmente para la premiación, señaló que había hecho ‘lo que se podía’ para ser del país hermano. Es todo lo que muestra la grabación que presentó Elisa Beristain y Javier Ceriani, lo que molestaría a la audiencia. “Gracias, muchas gracias. Se hace lo que se puede para ser de México”, se escuchó decir a la cantante Yuri cuando los presentadores halagaron su vestimenta. Aquel comentario pareció ofender a los presentadores del programa de espectáculos, quienes dijeron que “ponía en mala imagen a México” en un país extranjero. Archivado como: Yuri discrimina mexicanas

Yuri discrimina mexicanas: “¿Qué te pasa Yuri?” Elisa Beristain, la presentadora de Chisme No Like, se mostró bastante molesta por el comentario realizado por Yuri y mencionó que no debió haber realizado dichas declaraciones cuando estaba en otro país, donde a muchos latinos les ha costado ser invitados a esa premiación y que ella dejaba mal a ‘México’. “Estamos hablando de que estás en Estados Unidos y estás presente en unos premios, donde a los mexicanos nos hacen el ‘fuchi’. ¿Qué te pasa, Yuri? Pero miren, es lo que piensa Yuri de los mexicanos”, mencionó Beristain. “Pero fíjate, lo que piensa Yuri al ser de México. De que nos vestimos como podemos y no nos vemos bien”, señaló la conductora del famoso programa. Archivado como: Yuri discrimina mexicanas

Yuri discrimina mexicanas: Las críticas no han faltado Los internautas no han parado de contestar al video que compartió Elisa Beristain en su perfil de Instagram, donde el polémico comentario de Yuri no ha sido dejado de lado. En la sección de comentarios, las personas recuerdan las acciones que ha realizado la veracruzana y que no han agradado a los demás. “¡P… vieja! Desde que se burlo de la virgen maría me cae gorda”, mencionaron en los comentarios del video. “Los mexicanos han sido menospreciaos al igual que los colombianos y piensan que solo la gente americana o de otros lados son los que manejan el glamour y también los elogian”, se lee en la sección de comentarios. Archivado como: Yuri discrimina mexicanas

Yuri discrimina mexicanas: “En cuanto abre la boca la riega” Algunas personas comentaron, que ya habían varias ocasiones donde la cantante Yuri había cometido actos que la audiencia considera como ‘faltas de respeto’, por lo que ya no se deberían tomar sus palabras en serio. Además, han mencionado que ella actúa así por el hecho de que se siente más joven de lo que es. “Denle chance ya está mayor la señora. Cada que abre la bocota que tiene la riega. Que si se siente de la edad de Belinda, y ahora se siente extranjera con esa color de cabello”, se lee en uno de los comentarios que realizaron en la publicación de la conductora de Chisme No Like y que deja saber la molestia ante sus palabras. Archivado como: Yuri discrimina mexicanas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Uno de los videos más polémicos de la cantante Anteriormente, Yuri había compartido un video en TikTok en el cual aparece la cantante vestida como la Virgen María bailando, y recibió cientos de críticas por estarse burlando supuestamente de los católicos. En el video se ve cómo empieza a sonar un villancico y detrás de ‘María’ se encuentra ‘José’, los dos aparecen con las manos enfrente como en una oración, moviéndose al ritmo del villancico, hasta que cambia el ritmo y empiezan a bailar alocadamente. Esto no fue del agrado de muchas personas que inmediatamente empezaron a criticar a la cantante, ya que aseguran que Yuri se está burlando de los católicos al realizar ese baile. “Falta de respeto total, debemos de respetar sin importar la religión que seamos, mal por ella.”, mencionaron algunos seguidores en redes sociales.

Fuera de las críticas, pasó terribles momentos debido al COVID-19 Fue hace varios meses que la cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, reveló que se había contagiado de coronavirus, pero ahora, la jarocha confiesa las terribles secuelas que le dejó esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. En una entrevista que concedió al programa Hoy, la intérprete de temas como Detrás de mi ventana y Maldita primavera compartió que se le diagnosticó una enfermedad llamada disautonomía, la cual se define como “falla del sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastrointestinal”.

“Estaba bastante enfermita” A punto de llegar a los 60 años de edad, Yuri confesó en esta entrevista que le habían regresado algunas secuelas del sistema nervioso y que estaba bajo tratamiento: “Ahora existe esta enfermedad, de verdad yo lo quiero decir públicamente, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios lo pude detectar a tiempo”. Hasta el momento, la jarocha no ha mencionado algo más en sus redes sociales sobre esta enfermedad que se le diagnosticó como consecuencia de haberse contagiado de coronavirus, aunque sus seguidores han estado muy al pendiente.

“Mi calidad de vida no es tan bonita” Y en lo que nadie hubiera esperado, la cantante mexicana, quien saltó a la fama en la década de los ochenta con el tema Osito panda, reveló que si va a estar viviendo con este padecimiento, y si su calidad de vida no es “tan bonita”, le pedirá a Dios que se la lleve. “Claro, en ese momento dices ¡cómo que llévame!, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento en el que te desesperas”, compartió la jarocha, mientras Raúl Araiza, uno de los conductores de este show matutino, aseguró que quien también padece disautonomía es la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia

“Me tuve que poner pañal” De acuerdo con información de El Universal, algunos síntomas con los que se detecta la disautonomía, enfermedad que padece hoy en día la cantante mexicana Yuri, son taquicardia, insomnio, falta de aliento, ansiedad, mareos y desmayos. En una entrevista que le concedió a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, y que está disponible en su canal de YouTube, la jarocha dijo lo siguiente: “Me hacía casi casi popo en donde cayera. Yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi”.