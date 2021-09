“No depende de mí”, dice Yuri sobre su serie

“Creo que pronto nos vamos a juntar con la gente que está organizando todo esto, el productor, para ver ya el casting de quiénes serán las Yuris de diferentes edades. No he hablado mucho de eso porque si no tengo los pelos en la mano, no puedo decir mentiras: ‘creo que en enero’. No, no depende de mí”, indicó Yuri.

La cantante anticipó que el papeleo previo al proyecto quedó listo. “Los contratos ya están firmados”, dijo. Y dio a conocer que el guión basado en su vida también fue finalizado: “Mi historia ya está hecha, ya está en un papel, ahora falta que se active todo para poder sacarla el año que viene”.