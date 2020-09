La actriz japonesa Yuko Takeuchi fue encontrada muerta en su casa.

“no tengo ni idea” señala el esposo de la actriz.

Se creé se trata de un suicidio.

Yuko Takeuchi. Muere actriz El aro. La actriz japonesa Yuko Takeuchi fue encontrada muerta en su casa en Tokyo. La noticia de su muerte, conmocionó al mundo cuando fue anunciada hace algunas horas. Yuko Takeuchi protagonizó el éxito de mundial de terror El Aro, falleció a los 40 años.

Alrededor de las 2:00 de la mañana se dieron los hechos, por lo que la policía está indagando el caso que se sospecha fue un suicidio como principal línea de investigación, según reportó la agencia El Universal.

La intérprete de programas como “Cyborg”, “Setsunai”, “Romance”, “Pride” y “Miss Sherlock” fue llevada al hospital en ambulancia, donde se confirmó su muerte, informó el sitio NHK.

Takeuchi, de 40 años, se había casado el año pasado con Taiki Nakabayashi y es madre de dos niños, siendo uno recién nacido. Su marido afirmó que no se dio cuenta de nada e incluso su esposa ayer estaba igual que de costumbre, “no tengo ni idea”.

La estrella de cintas como “Haru no Yuki”, “Tengoku no Honya”, “No more cry” y “Creepy”, entre otras, estuvo ayer con cuatro miembros de su familia cenando en casa.

Variety destacó de la actriz su imagen cálida y sonriente, lo cual la hizo popular entre los anunciantes que la usaron en campañas publicitarias de distintos tipos de productos.

La carrera de Yuko Takeuchi en la pantalla chica comenzó en 1996 con “Cyborg”, pero dos años después, en 1998, pudo llegar a las salas de cine con un papel secundario en la cinta de J-Horror “Ring”.

Su película más reciente se trató de “The Confidence Man JP: Princess”, la cual trataba de unos estafadores profesionales que atacan a una familia para su próximo atraco.

La actriz fue encontrada en su casa por su esposo, mismo que llamó a los servicios de emergencia y fueron quienes la trasladaron a un hospital cercano, donde horas después se confirmaría su deceso, dijo que no tiene “idea de lo que pasó”. Archivado como: Yuko Takeuchi Muere actriz El aro