Actor y cantante mexicano sufre accidente y se le quema la cara

Sufrió quemaduras tras haber dejado una llave del gas abierta

“Se me adelantó el Halloween”, dijo el actor Yubeili accidente rostro. El actor y cantante mexicano Yubeili sufrió un aparatoso accidente que le provocó quemaduras en su rostro, el mismo artista compartió un video en las redes sociales donde les informa a sus seguidores que fue lo que sucedió y el porqué se encuentra hospitalizado e internado. “Se me adelantó el Halloween”, así fue como el actor y cantante mexicano Omar Yubeili compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, en donde se deja ver recostado en la cama de un hospital con el rostro totalmente vendado. Cabe destacar que aunque terminó hospitalizado su salud evolucionó satisfactoriamente a pesar del lento proceso, según el Heraldo de México. Yubeili sufre accidente y se quema el rostro Cabe resaltar que el incidente fue enteramente culpa suya y él mismo así lo narró en sus publicaciones de red social donde además de las imágenes subió una grabación donde muestra como es que se encuentra internado tras las quemaduras en su rostro y enseña un antes y después de como se veía su cara. Omar Yubeili Baños, nombre real del también cantante, quien explica como es que sufrió el accidente de las quemaduras en su rostro. El artista agradece el apoyo que ha recibido de sus seguidores y enseña a una mujer que esta sentada a su lado: “…pero todo va a estar bien… Y ella no se ha ido de mi lado”, se lee en el post.

Explica como Yubeili sufre el accidente y se quema el rostro En su perfil de red social compartió una serie de imágenes donde aparece ya sin las vendas y con la cara descubierta, se le pueden ver varias marcas en la frente y debajo de sus ojos de quemaduras: “Y me lleve un susto cabr… Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto”, dice en el post. “Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el pinc… miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil! Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse! Estamos sanando. Dios me cuido de algo que pudo haber estado mucho peor!”, agregó.

Muestra su rostro Yubeili tras sufrir el accidente y como se quema el rostro El joven artista quien ha aparecido en varias series de Televisa muestra a sus seguidores como es que quedó su rostro luego de haber dejado la llave del gas abierta, en el cual sufrió algunas quemaduras. Hasta el momento el actor sigue en rehabilitación y espera sanar lo más pronto posible. Yubeili se dio a conocer de manera nacional a través del sencillo “Wifi” en el 2006. A este éxito se le suman “Acércate más” y “Cicatrices de tus besos”. Por otro lado, también es un compositor amante de la lectura, actividad que le ha ayudado mucho en su carrera, pues es así como se inspira para generar sus creaciones.

“Amigo que susto”, dijeron sus fans tras ver como Yubeili sufrió el accidente y se quema el rostro De inmediato sus seguidores no se hicieron esperar y enviaron sus mensajes de apoyo para el joven quien aun permanece hospitalizado. “Gracias a Dios estas bien!”, “Amigo que susto! Que mejores!”, “Que te recuperes pronto hermano mío”, “Animo Omar”, dijeron algunos usuarios. “Gracias a Dios estás bien ! A recuperarse y seguir rompiéndola, que eso no te detiene”, “Gracias a Dios estás bien, ahora meterle más duro que Dios te tiene para cosas gigantes, sabes que te adoro mi bro”, “Muchas fuerzas y bendiciones pronta recuperación”, “Recupérate y los mejores deseos”, fueron algunos comentarios.

“ No se quien es pe ro que se recupere”, dijeron los internautas Incluso en la cuenta de Instagram de Chisme No Like compartieron el video de Yubeili y los mensajes de apoyo no paraban de llegar: “El actor y cantante mexicano compartió con sus seguidores imágenes del fuerte accidente que sufrió, que según lo explicado por él a pie de las fotografías, fue un descuido con unas llaves de gas las cuales no cerró de manera adecuada ocasionando una pequeña explosión que derivó en una severa quemadura en su rostro”, se lee en el post. Pero también hubo muchos que no sabían de quien se trataba: “No se quien es pero que se recupere”, “Solo en su casa lo conocen”, “Ánimos fuerza dios es grande y tener fe”, “Gracias a Dios no pasó a mayores o perdió su vista”, “Pues nunca había oído de él, ha de ser cantante o no?? Pero corrió con mucha suerte pudo haber sido trágico, el gas es cosa peligrosa”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

