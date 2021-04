El youtuber mexicano conocido como “HotSpanish” reveló que fue testigo del asesinato del Pirata de Culiacán

Juan Luis Lagunas, conocido como “El Pirata de Culiacán”, tenía apenas 17 años, cuando fue asesinado por 15 disparos cuando se encontraba en un bar de Zapopan, en diciembre de 2017.

“Él andaba para arriba y para abajo también pisteando, no sé de dónde pudieron venir sus problemas”, confesó

El youtuber mexicano conocido como “HotSpanish” reveló que fue testigo del asesinato del Pirata de Culiacán. En una entrevista con el también youtuber Gusgri, el joven decidió contar todo lo que vivió esa fatídica noche.

Juan Luis Lagunas era conocido como “El Pirata de Culiacán”, un famoso youtuber mexicano que se atrevió a ‘retar’ a alías “El Mencho”’. Tenía apenas 17 años, cuando fue asesinado por 15 disparos cuando se encontraba en un bar de Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2017.

Youtuber revela que fue testigo del asesinato del Pirata de Culiacán

¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo mataron? Son muchas las versiones sobre la muerte de ‘El Pirata de Cualiacán’; pero después de tres años, el youtuber “HotSpanish”, que se encontraba en el lugar de los hechos, rompe el silencio para contar lo que se vivió en ese momento.

En principio, explicó que la conexión con Lagunas se debió a sus similitudes creativas. “Con ‘Pirata’ fue así de que… pues me dijo un wey: ‘va a estar por acá’. Alguien me contactó con él. Me dijo que iba a estar por acá, que si hacíamos unos videos, un documental. Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo.