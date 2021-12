Una de ellas es reparar el daño a la víctima con un monto económico como parte de la reparación de daño en su contra, junto con otras medidas, las cuales consistirán en ofrecer disculpas públicas videograbadas y difundidas en consentimiento con la víctima, además de no hablarle o acercarse a ella.

Otras de las medidas que va a tener que aceptar YosStop tras ser puesta en libertad será capacitarse del tema de víctimas, y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivos sociales, además de que ya no podrá expresarse de manera denigrante e insultante hacía alguna persona en específico, con información del portal Agencia Reforma.

De acuerdo con el portal, y como se mencionó con anterioridad, será la Unidad de supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso y la Secretaría de las Mujeres quienes impartan capacitaciones para que cumpla con una de sus medidas cautelares impuestas por un juez, si dichas medidas no se suelen cumplir será nuevamente recluida.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE YOSSTOP TRAS SER PUESTA EN LIBERTAD

Por otro lado, cuando se encontraba en su proceso de libertad poco antes de las 22 horas, la influencer mexicana fue captada saliendo de la cárcel portando sus mechas un poco ya sin color, además de que vestía una sudadera morada en estilo tie-dye, y un pantalón beige, mismo que utilizan las reclusas adentro del penal.

“Estoy bien feliz porque ya estoy libre. La verdad lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, señaló con datos proporcionados por el portal Infobae.