Compañero de El Dany estalla en llanto tras la repentina muerte de su amigo

Yomil señala una presunta negligencia médica en el caso de Daniel Muñoz

Además lanza un mensaje para los presuntos responsables, exige justicia

Tras la repentina muerte del cantante de reguetón, Daniel Muñoz (El Dany), del dúo Yomil y El Dany, su inseparable compañero Roberto Hidalgo (Yomil), estalla en llanto y explica lo que realmente hay detrás de su deceso, de acuerdo a una publicación que se hace en la cuenta de Instagram del programa Despierta América.

En el material se puede ver a un Yomil totalmente destrozado por la noticia, con un llanto desgarrador y comienza a dar una explicación que dura poco más de 7 minutos.

En el mensaje de la publicación, la administración del programa colgó el siguiente texto: “El mundo del reguetón cubano está de luto. Tras la repentina muerte de cantante de reguetón cubano, @danny_mas_duro “El Sensei” su compañero @yomilyeldany explica sus últimos días de vida y asegura que el joven cantante murió por una negligencia médica”.

A su vez, el cantante explica en el video: “Todavía no me lo creo, yo no me lo creo, El Dany no, una persona con un corazón más grande que tiene este mundo”.

De pronto el llanto interrumpe el mensaje ante un Yomil desconsolado, destruido por la partida de su amigo El Dany, quien falleció en un hospital de la Habana, Cuba.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento que se reportó ayer 18 de julio de 2020 y que causó gran consternación no solo en el mundo del espectáculo sino de sus fans.

Tras un respiro, el artista continuó con el mensaje: “Le sucedió a él, fue una negligencia médica, en el sentido de que él entro hace aproximadamente una semana, él tenía un dolor hace rato en la pierna, no podía caminar, se sentía un poco afectado”.

Entonces el integrante de Yomil y El Dany agregó: “Entró hace una semana al hospital por un simple dolor, le hicieron muchas pruebas, y no sabían qué era, decidieron dejarlo ingresado, y ponerle un tratamiento de diez días, con suero, porque supuestamente ellos pensaban que lo que tenía era un problema en los nervios, que necesitaban inyectarle un poco de vitaminas y cosas así”.

Explicó cómo fue su último día: “Yo fui a verlo el día anterior y tenía el mismo brillo en los ojos nos reímos, ¡Cómo iba a imaginarme que iba a ser el último día que veía a mi hermano? Estando allí llegó una enfermera, se estaba quejando porque como que tenía los dos brazos de tanto suero que le estaba poniendo, estaba todo lleno de huecos de tantas inyecciones”.

El cantante del dúo Yomil y El Dany, eñaló algo que no le pareció: “Y recuerdo que llega una enfermera y le dice ‘vamos a poner otro cada ocho horas’ y él de dice ‘doctora no me puede dar en tabletas’ porque como que ya era demasiado, fue el último día que lo vi, al otro día, ocho y pico de la mañana me toca la puerta del cuarto mi mamá, que Betico me estaba llamando que Dany estaba agonizando, salgo corriendo para el hospital y llegando me dan la noticia”.

Para ver el video haz clik aquí.