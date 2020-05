Yolanda Andrade fue acusada de descarada por mandarle el pésame a Verónica Castro

Ahora, la conductora mexicana vive otro duelo

Chris, community manager de su programa de televisión MoJoe, falleció

Y las malas noticias no acaban. Luego de que Yolanda Andrade fuera acusada de descarada por mandarle el pésame a Verónica Castro, tras la muerte de su madre, Socorro Castro, ahora la conductora mexicana vive otro duelo, ya que Chris, community manager del programa de televisión MoJoe, falleció recientemente.

En una emotiva publicación que la conductora reposteó de la cuenta oficial de Instagram de @montseyjoetv, se puede leer lo siguiente:

“Nuestros corazones siempre contigo Chris… Tu familia @montseyjoetv. La Familia #montseyjoe. Gracias siempre, estamos tristes, pero felices de acompañarnos en este viaje #libertad. Nos abrazamos todos con el alma. Team #montseyjoe Los Amo. #yolandaandrade”.

Cabe destacar que Chris, en su cuenta de Instagram, había compartido en una publicación del 17 de marzo que tuvo problemas de salud:

“Valoren su salud, dos semanas batallando con una neumonía y 70 mil pesos menos en mi cuenta, aquí estoy. Gracias a mi madre y @gonzopuente por sus cuidados y cariños. Y no, no fue #Coronavirus”.

Después de que la conductora mexicana Yolanda Andrade diera a conocer la noticia del fallecimiento de Chris, community manager de MoJoe, las muestras de apoyo no tardaron en llegar:

“La tía… ya trascendió”, a lo que Yolanda Andrade respondió: “Ay, reptiliana, riéndose de nosotras como siempre”.

“Un fuerte abrazo, mi Joe”, “Joe, ya duerme!!!”, “Su sonrisa, ahora sonríe desde arriba… Que Dios lo tenga en la gloria”, “Te amamos, ser de luz”, se puede leer en más comentarios.

Una seguidora compartió el siguiente mensaje: “A disfrutar cada momento y expresar los sentimientos, es lo mejor que podemos hacer en este largo o corto trayecto de vida“.

No faltó la seguidora de la conductora mexicana, quien fue acusada de descarada por mandarle el pésame a Verónica Castro, que la halagó: “Mi Yolanda, tú eres la luz de mis ojos, te amo”.

“Que triste que se vaya la gente buena, lo siento mucho. Abrazos, Joe”, “Hola, Yolita, él sigue viviendo en el corazón de sus amigos y familiares, su misión en esta vida terminó para renacer, porque no hay muerte, siempre hay vida”, “Que en paz descanse tu amigo, mis condolencias desde Ecuador”, “Lo siento, hermosa”.

Por su parte, el cantante y actor ecuatoriano Xhaviero le escribió lo siguiente a Yolanda Andrade sobre Chris, community manager de MoJoe: “No sabes cuántas lágrimas se me fueron, una perra detrás de los posts, pero en el tú por tú una sonrisa inocentona que solo tenía dulzura. No sabes cuánto lo voy a extrañar, me enseñó a no deslumbrarme. Mucho de lo que sé hoy es gracias a él!!! Yo nací en el planeta de los mustios, él me pulió el juanete”.

Más internautas seguían compartiendo sus recuerdos de Chris con la conductora mexicana, quen ahora vive otro duelo: “Él siempre cómplice de sus travesuras, muy divertido. Feliz viaje, Chris”.

“Que en paz descanse tu compañero y amigo, un abrazo para la familia Montse y Joe”, “Es doloroso cuando un amigo que trabaja con una se nos va para siempre, dejándonos en el aire solo con sus recuerdos, sus fotos, sentido pésame”, se puede leer en más comentarios.

