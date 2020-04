Yolanda Andrade manda condolencia a Verónica Castro

Lamenta la muerte Socorro Castro Alva, mamá de la actriz

Sube video y mensaje y la gente se le va encima a la conductora de Montse & Joe

Pese a todo el escándalo por su supuesta relación con la actriz Verónica Castro, la conductora de Montse & Joe, Yolanda Andrade comete tremenda desfachatez y lamenta en Instagram la muerte de su mamá Socorro Castro Alva.

Fue la mañana de este sábado que se conoció de la noticia de que la abuela del cantante Cristian Castro falleció, tenía 85 años de edad de acuerdo al portal de Excélsior.

En el portal de El Heraldo de México se indicó que previo a su muerte, la mujer fue hospitalizada de urgencia, al parecer por una problema renal y la noche de este viernes falleció.

#Espectáculos: Doña Socorro Castro Alva, madre de la actriz Verónica Castro y el productor de Televisa José Alberto Castro, falleció la noche del viernes tras estar delicada de salud.https://t.co/VM2vkOqEHe — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 25, 2020

Hay que recordar que la mamá de Verónica Castro ya tenía algunos meses con problemas de salud y en medio de todo esto, la conductora de televisión no soltaba la versión de que tuvo una relación amorosa con la actriz.

Durante los últimos meses en los medios de comunicación aparecía la presentadora dando su versión de los hechos e incluso se atrevió a asegurar que se casó con ella en Ámsterdam, Holanda.

Ante esto la artista lo negó: “Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés, a mi me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”.

Luego de tantos dimes y diretes, en 2019 la actriz decidió anunciar su retiro profesional “agotada de tanto mal” y se dedicó al cuidado de su madre. Recientemente la actriz y violinista Olga Breeskin pidió respetar a Verónica Castro por su familia, su trayectoria y por su mamá.

Ahora con la muerte de la señora surge la polémica porque la conductora de televisión mandó una condolencia por la pérdida de la señora Socorro Castro Alva, que desató en la molestia de sus fans.

En su mensaje en Instagram Yolanda Andrade escribió lo siguiente: “#libertad #transición Como dice Verónica

Se nos adelantó un poquito. Familia Sáinz Castro”.

Este escrito causó molestia en muchas personas quienes consideran que ella le ha causado un gran daño a la actriz con sus declaraciones.

Junto al texto Yolanda subió un video en el que se ve a la actriz con su mamá durante el festejo de uno de sus cumpleaños, lo que provocó más dudas de si ella estuvo presente en ese momento tan importante.

En el material se puede ver a la mamá de la artista que recibe una caja y en su interior hay unas mariposas blancas que salen volando.

El agradable momento transcurre con risas y alegría, pero no se observa quien más está en él, de allí que surgieran las dudas de si Yolanda Andrade fue quien lo grabó.

Pero las mala opiniones comenzaron: “Cómo te atreves Yolanda después de tanto daño que le has hecho a Verónica Castro. Si fue o no fue tu novia y ella no lo quería decir , pues respeta. Y sobre todo ahora”.