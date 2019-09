View this post on Instagram

"Nunca imaginé que un momento tan bonito fuera a terminar en un chisme tan corriente": La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade tras recibir fuertes críticas al asegurar que tuvo una boda simbólica con Verónica Castro, quien desmintió sus palabras. Aquí puedes ver la entrevista de @InesMoreno1