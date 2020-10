El hombre muerto en Culiacán era medio hermano de Yolanda Andrade

Marilé Andrade, hermana de la actriz y conductora reveló que no tenían mucho contacto con Rolando

En un principio se dijo que era hermano directo de la conductora

Aclaran que Rolando, el familiar que fue hallado muerto en Culiacán, Sinaloa de un disparo en el pecho es medio hermano de Yolanda Andrade y Marilé, y no un hermano directo, de acuerdo a una entrevista que se le efectuó a una de ellas en el programa de Venga la Alegría.

En una primera instancia se informó que la víctima era hermano directo de la conductora, sin embargo, más tarde la hermana de Yolanda Andrade rompió el silencio ante las cámaras de televisión para aclarar que era medio hermano.

Se informó que el medio hermano de Yolanda Andrade, de 38 años de edad, fue hallado con un disparo en el pecho dentro de la casa de su papá, quien ya falleció, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Trascendió que el reporte al número de emergencias se realizó alrededor de las 9 de la mañana, por lo que las autoridades acudieron al llamado e ingresaron a la residencia.

En el lugar, se encontró el cuerpo de Rolando Andrade, medio hermano de Yolanda Andrade, junto a un arma de corto calibre en una de las habitaciones de la segunda planta del domicilio ubicado en el bulevar El Dorado.

En esos momentos los agentes de la Policía Municipal continuaban con las investigaciones, pues se desconocía si se trataba de un suicidio o un crimen doloso.

De manera textual Marilé Andrade dijo lo siguiente: “En el Whatsapp, me llegó las noticias en todos lados, la verdad me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, las condolencias a su familia, es una noticia que impacta a todos, sin embargo, nosotros no teníamos relación con este muchacho”.

Entonces enfatizó: “Yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana, para nada, de cualquier manera nuestras condolencias a su familia, yo tengo un hermano de madre y padre, que también se llama Rolando, me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias y anda su foto por ahí circulando”.

