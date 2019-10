Página

Yolanda Andrade no se quedó callada y habló sobre Cristian Castro

La presentadora aclaró si el cantante le pegó a Verónica Castro

Los usuarios no tardaron en emitir su juicio en las redes

Después del escándalo surgido entre Verónica Castro y Yolanda Andrade por los comentarios de esta última que aseguraba que Castro y ella habrían mantenido una relación sentimental y que incluso se casaron en un viaje a Europa, ahora de nueva cuenta surgen los dimes y diretes, pero en esta ocasión involucran a Cristian Castro.

Y es que hace unas semanas, el cantante público en sus redes sociales un mensaje que parecía dirigido a la actriz y que decía: “El karma no es la venganza del Universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que das”.

Al enterarse de esta publicación, Yolanda Andrade no tardó en hablar en el programa de ‘El Gordo y la Flaca’.

“Fíjate que no, no lo he visto, no lo he leído, pero tú me estás dando una información que la verdad me sorprende, que diga eso… y más que él hable”, mencionó.

Según se sabe las diferencias entre Yolanda Andrade y Cristian Castro surgieron cuando se especuló que el “Gallito feliz”, había golpeado a Verónica Castro, rumor del que Yolanda Andrade también habló.

“Pregúntale a él, era complicada esa relación, esa pregunta de que si Cristian le pegó a su mamá, pregúntale a él, no me preguntes a mí… pregúntale a él… pregúntale a él, pregúntale a la Valeria Liberman, pregúntale a la abuelita”, dijo la conductora.

Posteriormente Yolanda Andrade, agregó: “Fíjate que yo vengo de una educación muy distinta, porque yo respeto mucho obviamente a mi mamá, entonces el hecho nada mas de imaginarte la acción, es muy fuerte, es muy delicada, lo que pasó, él sabe, pero ella en mi pueblo dicen que a la gente que hace eso se le seca la mano, esto es algo sobrenatural, es algo que rebasa mis valores y todo, o sea eso que sucedió”.

Finalmente, la también conductora envió un fuerte mensaje al intérprete. “No se va a meter conmigo, o sea él no tienen por qué meterse conmigo”.

Ante las declaraciones de Yolanda Andrade, los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

Uno de los primeros mensajes fue dirigido hacia el público en general, pidiendo por Verónica Castro: “Por favor dejen a la señora Verónica tranquila”.

Sin embargo, un amplio sector no tardó en arremeter en contra de Andrade: “Wow, qué oscuridad rodea a esa mujer. Me da miedo”.

“Esa mujer sí habla pura mie…”, dijo otro más.

“La ca… Yolanda Andrade, abriste la caja de pandora al platicar cosas personales sin contar con la otra persona”, mencionó otro seguidor.

“Mija, hasta cuándo, ya supéralo, ya cállate, ya no hables más bab…”, agregó uno más.

No obstante, hubo quienes aseguraron que Cristian Castro sí le pegó a Verónica Castro: “No sé ustedes, pero para mí, indirectamente contestó que sí”, “aquí ya afirmó que Cristian le pegó a su mamá”, “en decir que en su pueblo por algo así se le secará la mano, con eso afirmó que sí es cierto”.

Hace unas semanas, Yolanda Andrade se sinceró con los medios de comunicación y durante una entrevista confesó que más allá de toda la guerra de declaraciones con Verónica Castro, ella lo único que hizo fue contar la verdad y lamenta que la actriz lo haya tomado de mala manera.