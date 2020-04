Yolanda Andrade arremete contra Olga Breeskin

Le pide no mentir sobre su relación con Verónica Castro

Además le dice que ella fue testigo de su “amorío”

La conductora de Montse & Joe, Yolanda Andrade arremete contra la actriz Olga Breeskin quien defendió a Verónica Castro cuando la primera dijo que tuvo una relación con la mamá del cantante Cristian Castro, de acuerdo a una entrevista que dio en el programa De primera mano, aseguró el medio de comunicación Milenio.

Recientemente la también violinista le pidió a la conductora que no le provocara problemas a la intérprete de Rosa Salvaje, al insistir que mantuvieron una relación de pareja.

Le pidió además que le tuviera respeto, ya que Verónica Castro es una mujer que tiene hijos, nietos y una madre a quien cuidar.

VIDEO | "A Diosito no le gustan las mentiras": Yolanda Andrade explota contra Olga Breeskin https://t.co/tUZn0fefeo pic.twitter.com/vVLUrO6mqZ — Milenio (@Milenio) April 23, 2020

Sin embargo, estas palabras calaron hondo en el corazón de la presentadora de televisión, quien sin “pelos en la lengua”, le mandó unas recaditos a Olga Breeskin.

En un video que circula en Yotube de Imagen Entretenimiento, se puede ver claramente las palabras textuales que utilizó la supuesta expareja de la mamá del cantante.

Pero primero para saber un poco más del antecedente, te dejaremos la declaración que hizo la violinista sobre una plática que tuvo con Verónica Castro.

“Me dice: ‘comadre gracias por defenderme, yo no sabía que tu estabas metida en este lío’. Le digo: ‘no no estaba comadre, me metieron y di mi opinión como mujer cristiana”.

Y agregó: “Déjenla en paz porque la señora Verónica Castro mere tu respeto Yolandita y el respeto de todos nosotros”.

“Así que déjala tranquila. Verónica tiene nietos, tiene a su madre de 90 años. No mis amores, tenemos que aprender a respetar y a darle su lugar a cada persona”.

Entonces continuó: “Verónica se lo ha ganado con 50 años de carrera mami, no se puede uno meter con Verónica Castro así como meterte con tu chacha, no”.

Ante esta advertencia, Yolanda Andrade no se quedó callada y le envió un mensaje a la actriz y violinista por defender a la que dice, fue su pareja.

“Quiero de paso aprovechar y contestarle el mensaje de la señora Olga Breeskin que me mandó, que ella pide respeto para su amiga Verónica Castro su carrera, porque es abuela, hija, madre, hermana, madrina”.

Y continuó: “Eso no tiene nada que ver con una relación que haya tenido ella, en este caso conmigo, y yo creo que Olga si tanto dices que eres una mujer cristiana y todo a diosito no le gustan las mentiras”.

Y le señaló: “Tú viviste, conviviste con nosotras, entonces pues no, no seas mentirosa, leete Mateos 7:15 ya que andas ahí con la biblia en la mano y que Dios te bendiga”.

Luego remató: “Y no me mandes recaditos en la tele, márcame, yo sí te contesto, no como Verónica que nada más te contesta por Instagram, a mí llámame y te contesto, y más si es tu amiga y la estás defendiendo, pues mínimo mereces una llamadita… hasta aquí mi reporte y mira, este virus está peor que la pandemia”.