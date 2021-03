Aunque su experiencia es real, Xuxa habló más del tema: “La gente no es un número, tenemos nombres, no salgas a ningún lado, quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel”, dice la rubia famosa en un mensaje que impactó a miles de personas y provocó muchas reacciones.

La muerte de la mamá de Xuxa es un claro ejemplo de la irresponsabilidad de los hijos

Al duro mensaje que la brasileña dio a conocer, hubo miles de reacciones: “Así mismo es, no salen los mayores pero salen los jóvenes y los contagian y luego los mayores no aguantan esa enfermedad”, “A estas alturas y con el relajo de muchas personas irresponsables, hay que hablar crudamente de la realidad del mundo con el COVI”, “No ella no la mató, ella no sabía que tenia el virus, eso le puede pasar a cualquiera a mi también fue mi hija y yo estuve en el hospital grave con neumonía severa y se complicó por mi asma”, aseguró.

Hubo más comentarios sobre dicho mensaje: “Que triste ! Muy desgarrador! Y que pena para ella su mamita se fue y ella vivirá con la culpabilidad por el resto de sus días wow”, “Muy triste y la gente no deja de ser imprudente”, “Triste realidad en la confianza es que esta peligro, este virus tiene nombre Contagioso, mortal que dios te da misericordia”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO