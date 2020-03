Yo Cuento en Georgia cumple con la misión de promover estrategias y programas para lograr el conteo completo de los hispanos en el sur del país.

Un video asertivo te ilustra la importancia de participar masivamente en el Censo del 2020.

El registro nacional arranca desde este 12 de marzo en las 50 regiones de los Estados Unidos.

Yo Cuento en Georgia trabaja incansablemente para que los hispanos no queden excluidos del Censo del 2020 en los Estados Unidos.

A tan sólo un mes para que se active el Censo del 2020, los miembros de Yo Cuento en Georgia ya están preparados para promover la importancia de este trámite estadístico que se realizará en las 50 regiones de los Estados Unidos.

El Censo del 2020 es un método estadístico poblacional estipulado en la Constitución de los Estados Unidos, la cual es planificado por la Oficina del Censo, cuyo ente anunció, recientemente, que el proceso arranca a partir del 12 de marzo.

Ante este llamado nacional, Yo Cuento en Georgia cumple con la misión de promover estrategias y programas para lograr el conteo completo de los hispanos en el sur del país.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Por lo tanto, Yo Cuento en Georgia ha divulgado una campaña interesante y asertiva para que la comunidad hispana conozca la importancia de registrarse en el Censo del 2020.

Entre los beneficios que se obtienen a través del Censo del 2020, el ente civil detalló que el Gobierno de los Estados Unidos destinará sus acciones para atender las necesidades de las comunidades.

Tales como asignación de recursos para el mejoramiento de infraestructuras, mayor presupuesto para los servicios de salud, así como también brindar una buena educación a los futuros hombres y mujeres del mañana.

“¿Sabía usted que los datos recogidos en el censo son cruciales ya que afectan la distribución de poder, representación política y el dinero que se dedica a los colegios, hospitales y servicios públicos en Georgia? Al participar del censo, usted ayuda a determinar si sus hijos tendrán más profesores en sus colegios, si tendrán acceso a actividades extracurriculares, y si tendrán una acera en buenas condiciones para caminar al colegio de manera segura. Al ser contado, usted hará una diferencia para todos nosotros”, es parte de los argumentos que proyecta Yo Cuento en Georgia, para este nuevo proceso estadístico.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Datos que debes saber sobre el Censo del 2020

La familia recibirá una carta con las preguntas, las cuales deberán de responder de una manera rápida por teléfono o vía internet.

Otro de los aspectos que no se puede pasar por alto es registrar a todas las personas que conforman su núcleo familiar como recién nacidos, abuelitos, adultos mayores, enfermos, amigos o familiares.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos sólo remitirá una carta por vivienda y recuerda que si una persona faltó por incluir en el censo no podrá ser contada.

Por otra parte, aquellos núcleos familiares que no respondan el cuestionario estadístico por teléfono o internet, los funcionarios de la Oficina del Censo tocarán la puerta del domicilio.

Estatus legal del Censo del 2020

En la Constitución nacional de los Estados Unidos estipula en su artículo 1 de la sección 2 que el país tiene que desarrollar un conteo de la población cada diez años.

El Censo del 2020 será la edición número 24 en los Estados Unidos, la cual se promueve desde 1790.

