Claudia Canales mencionó que la mujer le confesó que acababa de fumar marihuana y no podía recordar la última vez que su bebé comió, además de que no tenía un biberón ni fórmula para darle, de acuerdo con el reporte de KOAA News 5. La conductora se mostró consternada por lo que acababa de presenciar.

La buena samaritana quedó conmocionada por la acción de Yessenia Cárdenas

“No puedo creer que alguien simplemente entregue a su bebé a un completo extraño sin saber nada sobre esa persona, sin saber si alguna vez volverá a ver a su bebé”, expresó la testigo Claudia Canales al medio KIII. “Fue tan… es triste desde todos los ángulos”.

A su vez, Claudia Canales agregó: “Ella parecía un poco perdida y confundida. No sé. Ella simplemente no se veía bien para mí. Así que me di la vuelta y me detuve a un lado de la carretera y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella dijo que sí, que se había escapado de una casa de una señora”.