La policía describió a Diego Sierra como un bebé hispano de unos 60 centímetros de estatura y aproximadamente 25 libras (11 kilos), de cabello marrón y ojos marrones. Su madre Yansis Sierra fue descrita como una mujer de 1,64 metros de estatura, con 150 libras (68 kilos) de peso, cabello y ojos marrones. Su vestimenta no logró ser precisada.

Desaparecen madre e hijo. Autoridades policiales están buscando a una mujer identificada como Yansis Sierra Mejía, de 25 años, y a su pequeño Diego Sierra Flores, de tan solo 1 año, luego de que fuesen reportados como desaparecidos, informó el periódico New York Post el viernes 8 de abril.

Los portales News 12 , Crime Online y Daily Voice también reseñaron la desaparición de madre e hijo desde aproximadamente las 5.30 de la mañana del 1 de abril, cuando los dos estaban en la vivienda en Hempstead, cuya dirección exacta no fue difundida por las autoridades en su informe.

De acuerdo con el reporte del New York Post, los detectives también pidieron a cualquier persona que tenga información de Yansis Sierra y su bebé que se comuniquen de inmediato con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del Condado de Nassau a través del número telefónico 516-573-7347.

La niña de 5 años murió durante la noche del jueves 31 de marzo después de que su madre Pamela Cabrera, de 32 años, presuntamente la secuestrara, escapara en un auto y se estrellara contra un estanque en una persecución policial ocurrida en Jacksonville, Florida, según reportó el diario The Sun el 2 de abril.

Armada con un cuchillo, Pamela Cabrera supuestamente raptó a la niña alrededor de las 8.00 de la noche del jueves, indicó la policía. Luego se confirmó que la mujer era la madre de la niña, informó First Coast News. Las autoridades no quisieron revelar por los momentos el nombre de la víctima, pero el medio Wjax dijo que llamaba Vanity.

De inmediato, indicó The Sun, varios oficiales del sheriff que ya estaban en el lugar del suceso se quitaron sus equipos policiales y entraron en el estanque para rescatar a Pamela Cabrera y a la niña. Los agentes lograron encontrar a la mujer, la pusieron bajo custodia y la trasladaron a un hospital para que recibiera tratamiento médico.

La niña se ahogó

Pero la niña de 5 años no pudo ser salvada, ya que las autoridades no pudieron localizarla. Más tarde su cuerpo fue hallado en el fondo del estanque. Fue el final más trágico de la persecución que ocasionó la mujer, quien fue acusada de dos cargos de agresión a un agente de la ley, bombero o paramédico, un cargo de huida o intento de eludir a un agente de la ley y un cargo de homicidio vehicular, detalló The Sun.

En un comunicado emitido el viernes 1 de abril, las autoridades dijeron que probablemente se presentarán más cargos contra Pamela Cabrera, cuya fianza fue fijada en 2,200,006 dólares. Su familia ha confirmado que la niña de 5 años quien murió en la colisión era su propia hija.