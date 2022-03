La chica más candente del clima rompe el silencio ¡Acusa de infiel a su ex novio!

Yaneth García contra Martha: Vaya que las cosas se pusieron densas entre la guapísima chica del clima Yanet García y la actriz de ‘No Manches Frida’, Martha Higareda. Pues la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León decidió soltar toda la sopa por medio de su cuenta de Instagram, exponiendo su verdad sobre la ruptura amorosa que tuvo con el emprendedor Lewis Howes.

El día de ayer Yanet decidió sincerarse y exponer a su ex pareja en sus historias, en donde no dudó en exponer por completo a Martha, pues dijo que su Lewis empezó a formalizar una relación con la actriz mexicana a dos semanas de haber finalizado la relación que ellos tenían…

Fueron dos años de relación los que tuvieron Yanet y Lewis, a pesar de que se veían más felices que nunca, de un día para otro la pareja ya se había separado. La chica del clima decidió sincerarse con sus seguidores, y fue mediante una pregunta en Instagram que le hicieron, que optó por hablar la verdad, y al mismo tiempo, darle un consejo a una seguidora.

En la pregunta la anónima chica le pone: “Acabo de terminar con mi ex y ya anda con otra, ¿Qué hago?”, a lo cual García respondió: “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual. Terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”, reveló sin omitir el nombre de la actriz. Después de darle unos consejos, dijo lo que hizo para olvidarse de su ex: “Me mudé a la ciudad de Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”. Contestó Yanet en Instagram, de acuerdo con People en Español.