“Faltan 2 días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo que hicimos desde New York Suscríbete a mi @onlyfans y disfrútalo!!! Gracias”, escribió la joven conductora en su Instagram, la publicación la acompañó con un sensual video que inmediatamente alcanzó las 5,153 reproducciones y miles de comentarios.

Teniendo como escenografía los rascacielos de la glamorosa ciudad de Nueva York, la chica de 30 años dio a sus seguidores una probadita de los que podrán ver en su Only Fans; la regiomontana lució su figura en un sensual conjunto de lencería en color negro que combinó con unas zapatillas de tacón de aguja de color negro.

Yanet García lencería. La llamada chica del clima, Yanet García, ya está más que lista para mostrar a sus seguidores todos sus encantos sin censura en la polémica plataforma de contenido exclusivo Only Fans, y para calentar motores, en su cuenta oficial de Instagram dio a sus seguidores una probadita de lo que ofrecerá.

Varios de sus seguidores resaltaron la fortuna del fotógrafo que realizó la sesión con la escultural Yanet García: “Que buen trabajo del que toma vídeo y fotos, me equivoqué de profesión”, “Quiero ser fotógrafo”, “Estas bien sabrosa”, “Mi amor que linda te ves”, “Bella”, “Hermosa”, “Preciosa”, “Si eres de buen ver”.

Yanet García lencería: “Estás bien buena”

“Que preciosidades mi reina linda”, “Estás bien buena”, “Woo que rica estas mamacita”, “Mamacita como siempre”, “Reina”, “Belleza”, Bombón”, “Qué cu…”, “Tremendo cuerpecito tienes”, “Muñeca”, “Creo que yo ya estaría en prisión, si fuese el camarógrafo”.

Los comentarios continuaron: “Cuando pienso en ti, se me para…. Se me para….. Se me para el corazón jajaja”, “Que buena persona, buenísima”, “Hermosa”, “Mamacita, qué cuerpo”, “Santo Niño de Atocha”, “Qué buena vista”, “Eres una diosa y que nalg…”.