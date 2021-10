Yalitza Aparicio presume costosas y lujosas joyas

Le siguen lloviendo los éxitos a la originaria de Oaxaca

Los comentarios se dividen para la actriz Continúa cosechando éxitos. La actriz y activista originaria de Oaxaca, Yalitza Aparicio sorprendió en redes sociales al posar junto con lujosas y costosas joyas de una marca de firma francesa. La mexicana fue consagrada como la "amiga de la casa" y fiel representante de los pueblos indígenas.

Fue en el año 2018 cuando la profesora de preescolar mexicana, Yalitza Aparicio saltó a la fama al hacer su debut actoral durante la película del cineasta Alfonso Cuarón, misma que le valió una nominación a mejor interpretación en los premios Oscar. Tras esto, los ojos y oídos del mundo entero se situaron en ella, provocando que la fama rápidamente llegara a su vida. Yalitza Aparicio sorprende vestida con costosas y lujosas joyas Tras esto, Yalitza Aparicio comenzó a tener gran reconocimiento mundial, a tal grado de que diversas empresas y prestigiosas marcas se comenzaron a enfocar en ella, empezando a modelar para reconocidas marcas tales como Dior y Prada, sin olvidar que en el año 2018 apareció en la portada de la revista Vogue México. Los éxitos no parecen irse de la vida de la mexicana originaria de Tlaxiaco, México, ya que este 20 de octubre, Yalitza impactó en sus redes sociales al posar con lujosas y costosas joyas de la reconocida marca de joyas francesa 'Cartier", siendo ahora embajadora y fiel representante de los pueblos indígenas.

Se une a la familia Cartier y lo presume; Yalitza Aparicio sorprende vestida con costosas y lujosas joyas (FOTO) A través de su cuenta oficial de Instagram, Yalitza Aparicio publicó varias fotografías en donde presumía desde lujosos brazaletes hasta anillos, mientras que ella posaba recargada en una barra de mármol, y su cabello largo dejaba al descubierto también parte de los aretes y anillos que portaba. Al pie de estas fotografías, Yalitza se mostró bastante feliz por esta nueva colaboración, además de informar que fue nombrada como “amiga” de la prestigiosa marca: “Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of The Maison y comenzar con una nueva aventura juntos”, comentó en la imagen, la cual ya cuenta con más de 71 mil me gusta.

¿Yalitza Aparicio perdió su esencia? (FOTO) De acuerdo con el portal Infobae, argumenta que esta reconocida marca de relojes y joyas, fundada por Louis-François Cartier en 1847, ha nombrado a la nativa de Oaxaca “amiga de la casa”, en donde han comenzado esta representación con la colección titulada ‘Clash’, el cual según la marca “Revoluciona el patrimonio estético”. Por otro lado, el portal People en español esta colección de joyas se caracteriza por el ‘choque de energías’, la dualidad y un espíritu modernos que se representa por varios detalles, los cuales muestran lo más rebelde y arriesgado de la Mansión francesa.

¿Ya olvidó sus raíces? Yalitza Aparicio sorprende vestida con costosas y lujosas joyas Esta misma noticia de Yalitza Aparicio presumiendo lujosa y reconocida marca de joyas fue compartida por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, en donde seguidores no dudaron ni un segundo en dejar su opinión al respecto, provocando que los comentarios se dividieran completamente. Una seguidora afirmó que por que con ese dinero de los anillos no ayudaba a su comunidad, afirmando que había olvidado sus raíces: “Ahora ella ya no recuerda sus raíces, no la veo ayudando a los suyos. Los indígenas nunca podrían comparar una joya Cartier, es más muchos ni para comer”.

Seguidora no entiende el porqué Yalitza Aparicio es famosa Otra seguidora afirmó que la película de Alfonso Cuarón por la cual ganó fama “ni estaba tan buena”; “¿Bueno y ella en que más ha trabajado o por qué es famosa? Porque la verdad esa película por la que ganó fama es muy mala y en el papel ella ni siquiera hablaba. Mejor dicho, hubiera mostrado su talento en la rosa de Guadalupe jajaja”. Afortunadamente para Yalitza Aparicio no todos fueron malos comentarios, ya que algunos se mostraron bastante felices por esta nueva colaboración de la prestigiosa marca de joyas: “Que orgullo que nuestra Yalitza, indígena mexicana nos represente a nivel mundial en una marca tan distinguida”, “Felicidades, sigue así, adelante siempre”, “Felicidades, esos es triunfar, que sigas cosechando muchas bendiciones”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Yalitza Aparicio contesta si tiene tres millones de dólares en su cuenta La afamada actriz mexicana Yalitza Aparicio nunca había hablado sobre la fortuna que ha realizado en estos años después de haber estado en la película Roma y haber sido nominada al Oscar. Pero por primera vez, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca respondió a los cuestionamientos de su fortuna en su nuevo video titulado Reaccionando a cosas que dicen de mí en internet, publicado en su canal de YouTube. Ella reaccionó a las cosas más raras que la gente ha dicho de ella, como el rumor que surgió sobre si contrataba dobles para escapar de la prensa, qué piensa su papá sobre su trabajo en cine y demás cuestiones que se han hecho virales en redes sociales; por esa razón es que decidió hacer este video, intentando contestar lo más que se pudiera.

Un nuevo video en YouTube y reacciona a lo que dicen de ella La actriz y ahora youtuber se subió a las tendencias de esta plataforma y decidió hacer un video, donde reaccionó a las cosas que más dicen de ella en Internet. En esta nueva emisión, la actriz nominada al Oscar por la película Roma habló sobre las cosas más raras que aparecen en el Internet y que por fin, contestó en ese video. En el video, la joven comenzó a hablar sobre que se encontraba en un lugar muy especial para ella y que disfrutaba estar mucho en ese sitio. La mexicana empezó respondiendo si alguna vez había contratado a algún doble para escapar de los medios que la han perseguido, a lo que ella contestó que nunca haría eso, pero le gustaría.

¿Tiene 3 millones en su cuenta? En el video surgió la pregunta sobre si era verdad que ella tiene en su cuenta de banco la cantidad de tres millones de dólares, a lo que la actriz se mostró sorprendida y empezó a reírse por las dudas que las personas tienen en Internet, mencionando que nunca había tenido conocimiento sobre esa cantidad de dinero. "¿En dónde? ¿Dónde está esa cuenta? ¡No!", dijo la actriz, en el video que compartió en redes sociales, mencionando que ella no sabía dónde se encontraba esa cuenta de banco y que no tenía esa cantidad de dinero a su disposición, aclarando lo que pasaba con sus ingresos, que se han generado a través de los distintos empleos en los que ha trabajado.

Su dinero se va a donaciones Según mencionó la actriz, todo el dinero que ha generado en estos últimos años se va hacia las fundaciones donde participa. Además, la mexicana aclaró que ella prefiere donar sus ingresos o ayudar en algún proyecto donde ese efectivo sea necesario, por lo que no cree que tenga esa cantidad de dinero en su cuenta. "Lo que tengo es que casi todo o la mayoría de las actividades que realizo se van a fundaciones, se donan en algo o se ayudan en otras cosas, entonces, pues no creo haber llegado ya a eso", mencionó Yalitza en este nuevo video que subió a la plataforma de YouTube, donde interactúa con sus seguidores.