Yalitza Aparicio manda mensaje a sus detractores y se dice orgullosa de ser prieta

Publica un escrito sobre su color de piel y dice que lleva “la frente en alto”

Sus seguidores le reconocen sus orígenes y la alientan a seguir adelante ante las críticas

En medio de toda una “revolución” por las condenas contra hechos de racismo, la actriz mexicana, Yalitza Aparicio calla bocas a varios que la han criticado por su origen indígena y color de piel y acepta que es “prieta con la frente en alto”.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la actriz nominada al Oscar por su participación en la película Roma, de Alfonso Cuarón, dejó un mensaje que deja claro su orgullo por sus raíces, pese a las críticas que ha recibido desde que saltó a la fama con la cinta.

Fue el viernes 19 de junio de la artista decidió mandar un contundente mensaje a todos sus detractores (sin dedicatoria) sobre su color de piel y sus orígenes.

De manera textual Yalitza Aparicio escribió “Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva”.

El escrito es el siguiente a manera de versos:

“Me dicen prieta y piensa que es un insulto

Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales

Prieta como chile tatemado

Prieta como los frijoles

Prieta como el mole

Prieta como la obsidiana

Prieta, como la tierra fertil bajo mis pies descalzos

Prieta como mis abuelos

Prieta como la noche

Prieta, raza de bronce

Me dicen prieta y piensan que es un insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra.

Soy prieta como Tonantzin, como Coyolxauhqui, y Mictecacihautl.

Prietita linda, decía mi padre, prieta con la frente en alto, y mi orgullo en la trenza”.

De inmediato la gente comenzó a responder el mensaje de Yalitza Aparicio de ser orgullosa de ser “prieta” en símbolo de unidad en estos tiempos en que la gente sale a las calles a condenar el racismo.

El movimiento de Black Lives Matter recobró fuerza este 2020 en plena emergencia por el coronavirus, tras la muerte del afroamericano George Floyd durante una custodia policial en Minneápolis, Minnesota, a manos de policías blancos.

Ante ello, pese a las prohibiciones de salir a la calle para evitar el contagio del Covid-19, millones de personas salieron a las calles para condenar el crimen considerado de corte racista. A tan solo unas semanas de este suceso, le siguió otra muerte, la de Rayshard Brooks en condiciones similares.

Este hecho encendió más la rabia de la gente que pide justicia por ese y otros fallecimientos. Desde su trinchera y como una forma de recordar que también ella fue víctima de discriminación incluso por parte de sus paisanos, Yalitza Aparicio aprovechó la plataforma para mandar un mensaje de orgullo por sus orígenes y por ser “prieta”.

Este iniciativa le redituó en apoyo prácticamente absoluto de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en brindarle su apoyo, respeto y admiración.