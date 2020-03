Yalitza Aparicio celebra que su novio se recibe de médico cirujano dentista

La actriz aparece en una fotografía en las instalaciones de la UNAM

Recibe felicitaciones de sus seguidores en las redes sociales

La actriz mexicana, quien saltó a la fama por la película Roma, Yalitza Aparicio tiene un nuevo motivo qué celebrar en su exitosa vida, ya que recientemente se filtró en las redes sociales una fotografía en la que aparece con su novio André Montes Fuentes para festejar que se recibió de médico cirujano dentista y obtuvo las felicitaciones de algunos internautas en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo.

Algunos han catalogado a André Montes Fuentes como su presunto novio, ya que se les ha visto en diferentes postales de manera muy cariñosa, incluso en fotografías que la misma actriz ha subido en su cuenta de Instagram, por lo que ha generado cientos de comentarios por la relación que al parecer llevan, de la cual lucen muy felices.

En esta ocasión, la periodista Nelssie Carrillo filtró una imagen de la nominada a los premios Oscar el año pasado, en la que se le ve muy contenta a lado de su novio, mientras se toman una selfie, él con su toga y birrete y al fondo las emblemáticas instalaciones de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La fotografía la subió la periodista en su cuenta personal de Instagram @nelssiecarrillo, que hasta la tarde de este lunes 9 de marzo de 2020 llevaba casi 600 reacciones de me gusta y poco más de 10 comentarios de sus más cercanos seguidores, todos le felicitaron por el logro obtenido.

La fotografía fue replicada en otras cuentas de Instagram como la del programa Suelta la Sopa y Chicapicosa2, en las cuales la gente les manda felicitaciones a ambos por el logro.

Algunos comentarios dicen de manera textual lo siguiente: “Prueba del que persevera alcanza”, “felicidades” y algunos emojis de aplausos.

Hace una semana se publicó una información de que Yalitza Aparicio, seguía dando de qué hablar, ya que en esa ocasión, apareció en la portada de la revista internacional Marie Claire, más delgada que nunca.

Junto a Yalitza Aparicio, estaban la artista Macarena Achaga y la actriz y cantante Tessa Ia, hija de la actriz Nailea Norvind. En esa edición, las tres mujeres fueron presentadas como la “Generación del cambio” y hablan sobre libertad, sororidad y ser mujer en el 2020.

Tessa, Macarena y Yalitza portaron un pañuelo verde en las muñecas, lo cual representa un símbolo de apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz mexicana aparecía en la portada de una de las revistas más importantes. Apenas el año pasado, Yalitza Aparicio también posó para People, Hola, Vogue, The Hollywood Reporter y Quién.

En ese momento, Yalitza Aparicio no compartió la publicación en su cuenta oficial de Instagram, caso contrario a lo que hicieron Macarena Achaga y Tessa Ia, quien escribió el siguiente mensaje: “La maternidad será deseada o no será HDSPM!! No se pierdan la edición de Marzo de @marieclaire_la en la que me explayo con mucha más elocuencia”.