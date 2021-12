Recordemos que no fue hace mucho cuando Yalitza Aparicio también desmintió estos rumores a través de su canal de YouTube, en donde confesó que no tenía 30 millones de dólares en cuenta y mucho menos un carro deportivo, y que realmente todo esto era una mentira.

LA ACTRIZ HABLA DE SUS LUJOS Y SU ESTILO DE VIDA

En el video, publicado en agosto, Yalitza Aparicio habló sobre sus supuestos lujos, y respondió de una vez por todas si tenia una fortuna de 3 millones de dólares, a lo que la actriz se mostró sorprendida y empezó a reírse por las dudas que las personas tienen, mencionando que nunca había tenido conocimiento sobre esa cantidad de dinero.

Posteriormente, reveló que mucho menos contaba con un auto deportivo como muchos lo señalaron en redes: “Recientemente me mandaron una captura donde decía ‘el carro de Yalitza Aparicio’ y yo: ‘¡Oh! y no me lo han entregado. Lo mismo pasa que tengo una casa, pero pues nada, no veo las llaves, verdad. No sé cuándo me van a entregar esa casa”, comentó la actriz en ese momento, en donde habló de sus ‘grandes lujos’.