Yalitza Aparicio acude a fiestas privadas después de los Oscar

Aunque algunas personas la halagan, otras le tunden por vestido

La actriz es imán de señalamientos de sus paisanos por su apariencia

La mexicana Yalitza Aparicio esta ocasión no asistió a la ceremonia de entrega de los Oscar como lo hizo el año pasado que fue nominada a mejor actriz, sin embargo sí se le vio en unas de las fiestas posteriores que se organizan en torno a esta magna premiación a lo mejor de la actuación en cine, pero algo salió mal y en las redes no se lo perdonaron.

Desde que fue nominada a la categoría de mejor actriz el año pasado, la mexicana Yalitzaa Aparicio se ha vuelto una de las celebridades más buscadas y cotizadas no sólo de México sino del mundo entero, al grado tal que se ha revelado que solo por le hecho de participar en la terna de los premios Oscar, obtuvo ganancias por casi 2 millones de pesos.

Y aunque en esta ocasión Yalitza Aparicio no fue invitada a la ceremonia de los Oscar, sí acudió a algunas fiestas que son organizadas en torno a los premios de la prestigiosa Academia, pero el resultado no fue el que muchos esperaban y como siempre, las críticas fueron uno de los puntos negativos en la vestimenta de la mexicana.

El video sobre el vestido que utilizó Yalitza Aparicio en la fiesta de Vanity Fair se puede ver en algunas cuentas de Instagram de programas reconocidos de televisión como @sueltalasopa y @despirtamerica, en donde los usuarios se dejan caer con todo en contra de la actriz, quien siempre se convierte en el foco de los comentarios en su país.

Uno de los primeros comentarios en contra de la mexicana fue el siguiente, que de inmediato causó controversia en otros seguidores: “Parece un tamal en San Valentín”.

Una de las personas reaccionó y escribió lo siguiente: “Exacto tamaluda y la gente le dice ella es un orgullo, ¿De qué? Digo yo que alguien me explique”.

Otra persona de inmediato cuestionó el vestido de Yalitza Aparicio en los after party de los Oscar: “¿Quién vistió a Yalitza? Oh Dios parece que la odioa! Yalitza, a la próxima escógeme a mí, te llevaré a G. Armini… de $3000 para arriba niña, pero vale la pena”.

Alguien más criticó su vestuario y dijo: “No le quito el merito de que tan lejos has llegado pero el vestido, no vas para la ocasión así que no te guste mi comentario cada quien piensa y dice lo que quiere”.

“Pensé que se llevó el arbolito con ella”, “Parece que vas a una fiesta de San Valentín”, fueron otros de los comentarios negativos que recibió la actriz Yalitza Aparicio, quien el año pasado fue nominada a un Oscar.

Otros más dijeron sobre Yalitza Aparicio en los after party de los Oscar: “De verdad que está chica se encargaron los medios de que una se enfadara de ella, ya enfada, igual que los Rivera”.