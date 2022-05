Y es que todo ocurrió a través de la cuenta oficial de la actriz dentro de la plataforma de Tik Tok, en donde no dudo en realizar un video corto en el que mostraba como luciría si tuviera los ojos de color claro y con una escena llena de mucho humor y con muecas graciosas la joven aseguró que no le quedaba ese color. Archivado como: Yalitza Aparicio ojos verdes.

La protagonista de ‘Roma’ luce un impresionante cambio de imagen

La actriz que fue nominada al Oscar tras su participación en la cinta ‘Roma’, decidió hacer uso de las redes sociales para hacer pasar un rato agradable a sus seguidores tras realizar un Tik Tok, grabaciones que están en tendencia, la joven de 28 años grabó su rostro luciendo totalmente diferente tras presumir sus ojos verdes.

En la grabación se le ve interpretar a la actriz lo siguiente, “¿Y si tuviera los ojos así de ma….lines? A mí se me hace que ni me quedan”, se escucha en el audio que Yalitza Aparicio utilizó para realizar su video de Tik Tok, y es que no solo el audio es lo gracioso, sino que la joven realizó ciertas muecas que llenaron de humor su clip. Archivado como: Yalitza Aparicio ojos verdes.