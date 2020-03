View this post on Instagram

#Repost @unesco_es (@get_repost) ・・・ "En muchas ocasiones nos han hecho creer que no tenemos nada que aportar, pero esto no es así. Cada dos semanas se pierde una lengua indígena en el mundo y se juzga a nuestros ancestros por no transmitir su sabiduría, cultura y su lengua indígena al enfrentarse a una sociedad que discrimina y reprime las lenguas indígenas. Muchos de nuestros padres optan por no trasmitirlas a sus hijos. Porque hablar una lengua indígena es motivo de exclusión. Sin embargo, esos padres solo buscan lo mejor para nosotros o lo que les habían hecho creer que era mejor. Pero no se trata de juzgarlos o buscar culpables sino de encontrar una solución para preservar y transmitir este hermoso linaje que va más allá de su riqueza lingüística porque nuestras lenguas pueden aportar soluciones en las problemáticas sociales y ambientales que hoy afectan a nuestro entorno. Para llegar a donde estamos no fue necesario negar quiénes somos. Fue necesario contagiar al resto del país y del mundo con nuestro orgullo que sentimos por nuestra identidad. Estamos orgullos de nuestro color de piel, de nuestro origen, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, de nuestro idioma, de nuestra capacidad, de nosotros”. Extracto del discurso de @yalitzaapariciomtz traducido al mixteco por Aracely Torres. Foto📸: ©️ @unesco.mx . . . . . . #UNESCO #YalitzaAparicio #PueblosIndígenas #SomosIndígenas #LenguasIndígenas #Decenio #iYil2019 #PatrimonioMundial #Cultura #Fiesta #México #Patrimonio