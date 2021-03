“Existe algo que se llama separación de poderes, tu reclamo debe ser dirigido al poder judicial”, “Que decepción Yalitza que te subas al tren cuando debes de tener presente que no es competencia del Presidente. Así como muchos tratamos de educar en el tema racista hacia tu persona , así deberías de hacerlo respecto a los poderes. ¿O es por la candidatura de tu hermana?”, “Y porque solo le exiges al presidente una tarea tan monumental que no es única de México?”, “Ay Yalitza ¿que no eras maestra de primaria? En la clase de Civismo se ve el tema los tres poderes de la unión. Los encargados de hacer valer la justicia es al poder judicial”.

A través de una página de Instagram de fanáticos de Yalitza Aparicio, se desató una serie de críticas contra la mexicana por utilizaron vestido blanco con olanes en la parte superior en un escote en forma de ‘v’ y en la parte inferior de su atuendo por encima de las rodillas.

La mexicana apareció en una cuenta de fanáticos de Instagram llamada ‘Yalitza.Aparicio’, en la que se desató una serie de burlas por la manera en que la mexicana utilizó un vestido blanco hace algunos meses.

Los primeros comentarios alabaron el look de la nominada a Mejor Actriz: “Bonito vestido y bonita quien lo luce. Bendiciones”, “Resalta ,tu belleza ,y Humildad eso, quiere Dios”, “Yalitza Aparicio es una mexicana humilde que está triunfando y yo la admiró y cuenta con mi apoyo saludos”, “Bonita”, sentenciaron fanáticos.

Pero las críticas por su vestido blanco, por el cabello suelto y los zapatos negros que usó, incluso hasta la toma de la imagen, salieron a relucir costándole caras burlas:

“Con todo respeto que mal se ve, no le queda eso de modelar ya debería de seguir dando clases porque la actuación no le queda, se ve muy mal aunque la gente diga lo contrario no le queda”, “Se va a casar con Tutankamón”, “No te favorece esa toma… Mucha sombra en tu rostro… y el pelo muy oculto… No… No me gusta”, “Tu asesor de glamour. Despidelo… No te favorece…”, “Ese vestido no va con ella”, “Ese vestido me parece que no le va porque es muy bajita y los brazos muy cortos”.

Y es que, Yalitza Aparicio desde que inició su carrera ha sido blanco de burlas por su apariencia física, desde su color de piel, hasta sus orígenes oaxaqueños.

A pesar de lo anterior, la también maestra se ha mantenido al margen de responder cualquier ofensa o crítica en contra suya, por lo que se enfoca en trabajar como activista.

Muchos se preguntan si Yalitza Aparicio volverá a repetir el éxito en cine que tuvo con ‘Roma’, sin embargo, no se ve que la mexicana tenga proyectos cinematográficos en puerta luego de dos años de su nominación al Oscar.

¿Pero será que actualmente se está enfocando en estilizar su figura? Pues unas recientes fotografías de Yalitza Aparicio harían pensar dichas sospechas pues hasta con las Kardashian la confundieron…

